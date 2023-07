FLP TN – AA * TRENTO – UFFICI REGIONE PIAZZA DANTE: « SI RIATTIVI IL SERVIZIO BAR – RISTORAZIONE, CON NUOVA GARA »

08.31 - giovedì 13 luglio 2023

All’Ente Regione Trentino Alto Adige Alla Corte d’Appello di Trento Alla Procura Generale c/o la Corte d’Appello di Trento

Oggetto – Servizio di bar/ristoro presso gli Uffici della Regione Trentino Alto Adige e del Palazzo di Giustizia di Trento in Largo Pigarelli.

Come noto, dall’estate dell’anno 2021 il punto di ristoro/bar del palazzo di giustizia di Trento in Largo Pigarelli è chiuso per scadenza dei termini contrattuali mentre, per il Bar/ristoro del palazzo della Regione la chiusura è avvenuta nell’autunno 2022 anche qui per termine del contratto.

È utile ricordare che i punti di ristoro citati hanno garantito un servizio a favore del personale interno operante nelle strutture e degli utenti esterni, assicurando sia il consumo di bevande che di alimenti e pasti pronti, rendendo possibile anche l’utilizzo del buono pasto ai lavoratori in sede.

Ciò premesso riteniamo che sia urgente provvedere a nuova gara per l’affidamento del servizio anche alla luce della mancata disponibilità dell’amministrazione regionale alla spendibilità dei buoni pasto altresì nei supermercati.

In questo contesto crediamo che l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di estendere la gara anche per l’apertura ex novo di un punto di ristoro all’interno del palazzo di giustizia di Bolzano così da garantire alle lavoratrici e lavoratori tale utile servizio.

In attesa di cortese cenno di riscontro.

Per la Segreteria Regionale FLP – Giuseppe Vetrone

Per il Coordinamento – FLP – Enti Regione T.A.A. – Bartolomeo Tricarico