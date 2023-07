“NESSUNO TOCCHI CAINO“ * CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO: VALCANOVER, « SARÒ AL CARCERE DI TRENTO, PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE (15/7- 10.00) »

19.45 - mercoledì 12 luglio 2023

Evento di sabato 15 luglio 2023 NESSUNO TOCCHI CAINO. Parteciperò sabato 15 luglio, come iscritto a NESSUNO TOCCHI CAINO, come RADICALE e con tanti altri sentimenti a prescindere dalla casacca temporaneamente indossata, alla iniziativa promossa da Nessuno Tocchi Caino assieme a tanti altri, ma in particolare assieme ai cari Rita Bernardini Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti (in primis) per fare il punto sul carcere in Trentino. Sarò portatore di un interesse particolare.

Sarò ancora una volta presente con gli occhi di chi vuole ridare speranza e nuova forza al progetto della istituzione di un apposito provveditore per il carcere con sede e competenza sugli istituti di penali della Regione Trentino Alto Adige Südtirol.

Sarò ancora una volta amplificatore della voce del Consiglio Regionale che nel 2018 approvò (all’unanimità con le splendide convergenze tra Dello Sbarba ed i carissimi verdi sudtirolesi, PD SVP ed anche l’allora consigliere regionale – ora parlamentare on. Urzì)

In attesa di potermi accompagnare anche con Urzì in carcere cercherò di utilizzare l’occasione a che le fatiche, le voci che mirabilmente si espressero nel sostenere l’iniziativa, con un voto, nel 2018, ritrovino fiato, armonia e riescano concordemente a mettere nella agenda di chi elabora i programmi per le prossime regionali anche l’attuazione del voto del 2018.

Parteciperò per essere speranza. E per dare speranza

Fabio Valcanover