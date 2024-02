CONFCOMMERCIO * “HOSPITALITY”: « L’ASSOCIAZIONE RISTORATORI TRENTINI PREMIA LE DIVERSE ABILITÀ, IN SALA E CUCINA »

16.31 - giovedì 8 febbraio 2024

L’Associazione Ristoratori Trentini premia le diverse abilità in sala e cucina. Nel cuore della fiera “Hospitality” a Riva del Garda, nello Stand A23 del Pad D gestito dall’Associazione ristoratori trentini in collaborazione con gli istituti professionali della provincia, ha dato vita a un evento che ha emozionato e convinto i tanti partecipanti che hanno visitato lo stand, oltre agli addetti ai lavori presenti: il concorso “Le Diverse Abilità in Sala – Bar”. Questo evento, alla sua prima edizione, ha rappresentato un momento di celebrazione e inclusione nel mondo dell’ospitalità, mettendo in luce non solo le abilità culinarie, ma anche il valore dell’empatia e dell’impegno nel settore.

Sei studenti con disabilità provenienti dagli Istituti Alberghieri di Rovereto, Arco e Tione oltre a due ex studenti iscritti ad Amira, l’associazione maitre ristoranti e alberghi, si sono sfidati in una serie di prove creative e coinvolgenti. Ogni gruppo ha avuto l’opportunità di dimostrare le proprie abilità in diversi ambiti, tra cui la preparazione di piatti, la realizzazione di cocktail e il servizio in sala. Il tema principale era sì la diversità e l’inclusione, ma anche la dimensione professionale e le abilità conquistate dagli studenti nel corso della loro formazione. Ciò che ha reso particolarmente speciale questo concorso è stata l’atmosfera di collaborazione e sostegno tra i partecipanti, coadiuvati dai compagni di scuola nella preparazione di cocktail e pietanze.

La giuria, composta dal direttore di Confcommercio Trentino Massimo Travaglia, dall’esperta di prodotti trentini Maria Grazia Brugnara, dal giornalista Rocco Cerone, e dalla vicesindaco di Riva del Garda Silvia Betta, ha valutato non solo l’eccellenza tecnica, ma anche la creatività, l’originalità e soprattutto la sensibilità e l’empatia dimostrate dai partecipanti. Il concorso non solo ha offerto ai giovani talenti l’opportunità di mostrare le proprie abilità, ma ha anche promosso un messaggio importante di inclusione e accettazione nell’ambito dell’ospitalità.

Con la promessa di diventare un evento ricorrente, il concorso “Le Diverse Abilità in Sala – Bar” ha lasciato un’impronta duratura nel cuore di tutti i presenti, confermando che nell’ospitalità, la diversità è una ricchezza da celebrare e l’empatia è una virtù da coltivare. «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai ragazzi, agli istituti e alla giuria – ha commentato il vicepresidente dell’Associazione Ristoratori Paolo Turrini – per aver reso possibile questo evento straordinario. Questa giornata ha dimostrato il vero spirito di inclusione e talento che caratterizza il settore dell’ospitalità. Sono convinto che questo evento, che si è svolto per il primo anno, diventerà una tradizione annuale, ispirando e motivando generazioni future di professionisti dell’ospitalità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa meravigliosa esperienza una realtà a partire dai ragazzi ma anche gli insegnanti, le famiglie, i dirigenti della scuola e l’organizzazione della fiera».