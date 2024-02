CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * SAN VALENTINO: « IL 14/2 APPUNTAMENTO NELLA LOGGIA VENEZIANA TRA ARTE, TANGO ED UN ROMANTICO APERITIVO »

14.13 - giovedì 8 febbraio 2024

San Valentino al Castello del Buonconsiglio. Il 14 febbraio scopri il lato più seducente dell’arte con un appuntamento speciale nella Loggia veneziana tra arte, tango e un romantico aperitivo! Doppio appuntamento alle 17.30 e alle 19 per partecipare al primo incontro dell’iniziativa “Ti presento l’opera” dove sarà presentata una delle opere più belle di Johann Carl Loth: “Marte, Venere e Cupido“. (Prenotazione obbligatoria)

Per tutta la giornata sarà valida la promozione 2×1: si entra in due e paga uno.

Accompagnamento e visite guidate alla mostra “Museo Anno Zero”

Visite guidate: sabato ore 15 e domenica ore 10.30.

Inoltre ogni sabato a partire dalle ore 14 e domenica dalle ore 10 sarà presente un educatore in mostra per accompagnare i visitatori alla sua scoperta.

Attività per famiglie

domenica 11 febbraio ore 10.30 e 15.00 A carnevale ogni animale vale!

Caccia alle figure misteriose che si nascondono nel Castello e laboratorio di realizzazione di maschere di Carnevale.

domenica 18 febbraio ore 15.00 AAA Principesse e principi cercasi!

Al Castello con abiti da principi e principesse e laboratorio di elmi e coroncine.

domenica 25 febbraio ore 15.00 Storie da Castello

Storie di animali, di fantasmi, di principi e principesse, storie fantastiche o forse vere: storie da castello, che vengono raccontate a bambini e grandi che vogliono lasciarsi incantare.