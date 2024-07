AUTOSTRADE PER L’ITALIA * CDA – RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2024: «UTILE A 547 MILIONI / RICAVI A 2.101 MILIONI / TRAFFICO IN CRESCITA DEL 2,6%»

18.53 - giovedì 25 luglio 2024

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024 del Gruppo Autostrade per l’Italia. Highlights del 1° semestre 2024.

• 1,1 miliardi di euro nel primo semestre 2024 per il piano di manutenzione e investimenti, in linea con il programma che prevede la realizzazione di lavori per circa 2,3 miliardi di euro per l’intero anno.

• Prosegue il percorso di trasformazione dell’azienda e la realizzazione dei piani di digitalizzazione e di sostenibilità per una rete autostradale sempre più sicura, moderna, green e resiliente.

Principali risultati consolidati del 1° semestre 2024

• Traffico in crescita del 2,6%( ) rispetto al primo semestre del 2023.

• Ricavi operativi pari a 2.101 milioni di euro, costi di manutenzione pari a 205 milioni di euro, l’EBITDA( ) si attesta a 1.355 milioni di euro (+4% l’Ebitda cash) e l’Utile del periodo a 547 milioni di euro.

• L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2024 è pari a 9.746 milioni di euro.

• Il Cash Flow Operativo (FFO) generato nel primo semestre del 2024, pari a 844 milioni di euro e le riserve di liquidità di 4,9 miliardi di euro, assicurano il pieno supporto agli impegni di investimento in programma.

Roma, 25 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Elisabetta Oliveri, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 del Gruppo Autostrade per l’Italia, redatta su base volontaria. La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, predisposta nel rispetto della normativa di riferimento, sarà pubblicata unitamente agli esiti dell’attività di revisione in corso di svolgimento.

Potenziamento e ammodernamento della rete

Nel corso del primo semestre 2024 il Gruppo ha impiegato complessivamente 1.090 milioni di euro per l’ammodernamento, il potenziamento e la manutenzione della rete, in aumento di 263 milioni di euro rispetto al periodo di confronto.

In particolare, gli investimenti operativi sono pari a 885 milioni di euro nell’ambito dei piani che prevedono la realizzazione di opere di potenziamento e ammodernamento della rete coniugando sostenibilità e sviluppo dei territori. Nel primo semestre del 2024 si segnala:

• l’apertura di circa 6,3 km (su 10 km complessivi oggetto di intervento) di quarta corsia dinamica della A4 in area milanese, tra gli svincoli di Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Si prevede l’apertura dell’ultimo tratto entro la fine del 2024;

• la prosecuzione, nell’ambito del Piano di potenziamento della rete, delle attività propedeutiche di interventi di primaria importanza per il Paese – come Passante di Bologna, Gronda di Genova – così come di altri interventi di ampliamento a terze/quarte corsie (l’A14 nel tratto Bologna – Ravenna, la A1 nel tratto Milano Sud – Lodi e la A11 nel tratto Firenze – Pistoia);

• l’avvio del primo lotto di lavori del tunnel subportuale di Genova (c.d. Lotto A), a seguito dell’approvazione del progetto da parte del MIT;

• l’avvio dei lavori di riqualifica della A1 “storica” tra Barberino e Firenze Nord, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del MIT;

• l’apertura del nuovo svincolo di Lainate, a completamento dell’ampliamento alla 5° corsia della A8 Milano-Laghi;

• la prosecuzione delle attività delle opere sul territorio e sulla viabilità ordinaria collegate all’ampliamento alla terza corsia della A14 tra Rimini e Porto S. Elpidio (già ultimato ed aperto al traffico);

• nell’ambito del Piano di ammodernamento della rete, si segnalano in modo particolare l’avanzamento importante delle attività di rigenerazione delle gallerie completate in Liguria, Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo.

€ milioni 1° Semestre 2024 1° Semestre 2023

Investimenti operativi (*) 885 631

Costi di manutenzione 205 196

Totale investimenti e manutenzioni del Gruppo 1.090 827

(*) Include investimenti in beni in concessione, investimenti del piano straordinario di manutenzione di ASPI, oneri capitalizzati su investimenti di ASPI, investimenti non remunerati, investimenti in altre attività immateriali/materiali e rettifiche di consolidamento.