MARINI (M5S) * WELFARE: « FUGATTI DÀ CONTO DELL’ “ILLUMINATA & INNOVATIVA” VISIONE LEGHISTA, CAMBIARE IL REDDITO DI CITTADINANZA CHE RENDEREBBE DIFFICILE ATTIRARE LAVORATORI NON TRENTINI »

Gettata la maschera che le aveva permesso di entrare al Governo del Paese la Lega di Salvini è finalmente libera di mostrarsi per quello che è.

Ecco dunque il presidente della Provincia di Trento Fugatti precipitarsi sui giornali per dar conto dell’ “illuminata & innovativa” visione leghista in fatto di economia. Per aiutare gli imprenditori ad essere competitivi – dice Fugatti – bisogna cambiare il reddito di cittadinanza che renderebbe difficile alle categorie economiche attirare lavoratori non trentini…

Tradotto: per far far soldi agli “imprenditori” bisogna togliere tutele e quel poco di welfare che resta così la gente, ridotta alla disperazione, è disponibile ad accettare la schiavitù. Insomma i leghisti parlano tanto di modernità e di “fare” ma il mondo che hanno in mente somiglia al medioevo!