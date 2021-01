JACOPO ZANNINI (CONSIGLIERE COMUNALE TRENTO) * EMARGINAZIONE SOCIALE: « CI SONO PERSONE CHE DORMONO AL FREDDO NON SOLO IN STAZIONE, MA ANCHE DAVANTI ALL’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA »

A Trento mentre l’Assessore Provinciale Segana dice che non ci sono persone per strada e l’ostello aperto è pieno, le persone dormono al freddo non solo in Stazione ma anche davanti all’Università di Economia.

Gia un anno fa durante il lockdown quando ero in Consiglio denuciai mancanza di un spazio per aiutare le persone che si trovano per strada un anno dopo siamo ancora in una situazione terribile aggravata da un freddo che ha già fatto una vittima a Mori. L’amministrazione Provinciale assieme a quella comunale deve fare di più . Dateci “facoltà” di vivere in una città più solidale che è attenta anche ai diritti di oggi si trova in difficoltà.

*

Jacopo Zannini