MART – ROVERETO (TN) * DIREZIONE E CDA: « SODDISFAZIONE PER IL PROSCIOGLIMENTO DEL PRESIDENTE SGARBI, PER L’INDAGINE SUL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE OPERE DELL’ARTISTA GINO DE DOMINICIS »

Preso atto della notizia secondo cui il Giudice per le Udienze Preliminari di Roma ha prosciolto da ogni accusa l’On. Vittorio Sgarbi e decretato il non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, per l’indagine sul riconoscimento di alcune opere dell’artista Gino De Dominicis, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del Mart esprimono la propria soddisfazione per la decisione che conferma la correttezza del comportamento del Presidente del museo.

Il Consiglio coglie l’occasione per ribadire la propria fiducia nel Presidente, consapevole che se da un lato la sua attività politica e pubblica lo porta inevitabilmente a essere esposto al confronto dialettico, dall’altro la sua alta professionalità e la sua lunga e consolidata esperienza in campo artistico e culturale costituiscono una garanzia per il Museo e per tutti coloro che lo amministrano e vi operano, come dimostra l’articolato e qualificato programma espositivo messo in campo negli anni del suo mandato.

L’apprezzamento del mondo istituzionale e la risposta del pubblico per le grandi mostre allestite al Mart, alla Galleria Civica, a Palazzo delle Albere confermano l’interesse crescente nei confronti delle iniziative non solo espositive del Mart.