LUIGI OLIVIERI * JUVENTUS: « BENE LA SENSIBILITÀ CHE HA AVUTO IL CDA NEL DIMETTERSI, PER DISGIUNGERE LE EVENTUALI RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI DAL DESTINO DELLA SOCIETÀ »

16.44 - giovedì 15 dicembre 2022

Parlare dell’inchiesta concernente la Juventus spa svolta dalla Procura della Repubblica di Torino sulla base delle “anticipazioni” giornalistiche significa parlare di cose che non si conoscono! Soni evidenti gli atteggiamenti scandalistici dato che tutto ciò che riguarda la Juventus fa notizia. Quello che si sa è, ad oggi , il suono di una sola campana, quella dell’accusa.

Un puntuale comunicato stampa della Società ha analiticamente replicato ai vari punti di contestazione ed abbiamo potuto sapere che vi sono poderose memorie difensive già depositate agli atti dell’inchiesta che a suo tempo dovranno essere valutate da un Giudice per verificare la fondatezza delle accuse mosse. Tra l’altro ad oggi è persino in dubbio che la competenza indagare e proseguire nell’ indagine competa alla Procura di Torino avendo la Juventus sollevato un conflitto di competenza a favore della Procura di Milano o Roma ( sede Consob).

Inoltre anche il GIP nel suo provvedimento col quale ha respinto le misure cautelari ha fortemente ridimensionato la questione plusvalenze relative ai giocatori ceduti. Quindi il tutto è sub judice. Da tifoso juventino ringrazio la sensibilità che ha avuto il CDA nel dimettersi per disgiungere le eventuali responsabilità dei singoli dal destino della Società. Certo sono meravigliato dell’accanimento scandalistico di alcuni mezzi di informazione anche se non mi sorprendo dato che parlare della Juventus ” fa vendere”.

Tempo al tempo e vedremo come finirà. Allo stato spero ed auspico che la squadra non venga coinvolta e torni ad acquisire sul campo i successi che hanno fatto grande la squadra e la Società nel mondo.

Noi tifosi diciamo sempre, forza Juve fino alla fine e lo gridiamo allo Stadio e fuori con costante convinzione!

Luigi Olivieri

Pinzolo (Trento)