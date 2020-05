DEPUTATI TRENTINI LEGA SALVINI * CHICO FORTI: « AL MINISTRO DI MAIO ABBIAMO PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE PER SAPERE QUALI INIZIATIVE ABBIA MESSO IN ATTO PER IL CONCITTADINO »

Caso Forti: deputati trentini Lega, bene Provincia Trento e consiglio regionale.

“Provincia di Trento e consiglio regionale stanno conducendo un lavoro prezioso per riportare Chico Forti a casa. Come deputati trentini siamo anche noi impegnati in Parlamento per favorire ogni azione utile a raggiungere questo obiettivo.

Al ministro Di Maio, che ha dichiarato di considerare il caso una priorità, abbiamo presentato un’interrogazione per sapere in concreto quali iniziative di sua competenza abbia messo in atto ad oggi e quali ritenga ancora da realizzare. E’ fondamentale che politica e istituzioni facciano quadrato intorno al nostro concittadino. Siamo tutti con lui”.

Così i deputati trentini della Lega Martina Loss, Vanessa Cattoi, Diego Binelli e Mauro Sutto, firmatari dell’interrogazione.