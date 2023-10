LORENZO RIZZOLI * DATI CCIAA TRENTO / PEGGIORAMENTO CLIMA FIDUCIA: « I TRENTINI HANNO DECISO DI CONFERMARE CHI HA GOVERNATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI »

15.25 - giovedì 26 ottobre 2023

Egregio direttore Franceschi,

vorrei fare una breve riflessione sulla notizia apparsa poco fa sulla sua testata giornalistica (lancio news Cciaa Trento – peggioramento clima fiducia / sotto il LINK) /Ndr).

Si legge che le aspettative delle famiglie trentine rispetto all’andamento dell’economia locale sono in calo ed i giudizi sulla loro situazione economica determinano un peggioramento del clima di fiducia dei consumatori; ciò emerge dall’ultima rilevazione condotta nel maggio 2023 dalla Camera di Commercio di Trento.

Quasi 7 trentini su 10 esprimono opinioni negative sull’andamento dell’economia nell’ultimo anno (la rilevazione precedente evidenziava che tale opinione riguardava poco più di 4 trentini su 10). Oltre 5 trentini su 10 si dichiara pessimista in merito alla situazione economica trentina; solamente 1 trentino su 10 si dichiara ottimista. Quasi 5 trentini su 10 giudica la situazione economica della propria famiglia in peggioramento negli ultimi 12 mesi.

Il commento del Presidente della Camera di Commercio Giovanni Bort è molto chiaro: l’inflazione continua a diminuire, i prezzi dei beni energetici crescono, così come cresce il “carrello della spesa”; la Bce da un lato contiene l’inflazione, ma dall’altro lato limita i consumi, scoraggia l’acquisto di immobili e l’accesso ai finanziamenti.

Sono molto preoccupato, in quanto se fino a qualche tempo fa sentivamo notizie relative alla crisi di imprese e fallimenti di aziende che credevamo fossero infallibili, oggi assistiamo non solo ad un peggioramento della situazione economica dei consumatori privati, ma ad un sempre più crescente peggioramento delle aspettative. Quello che fa più specie è che oltre 5 trentini su 10 si dichiara pessimista in merito alla situazione economica trentina. Quello che fa specie è che la popolazione di una “ricca” provincia autonoma italiana (ricca in termini di potenzialità, di ambiente, di autonomia) ha aspettative molto basse sulla situazione economica della propria terra.

Sono poi sconcertato sull’esito delle elezioni provinciali dello scorso 22 ottobre 2023. Se nel 2018 i fatturati delle imprese erano in crescita e l’aspettativa sul mondo economico trentino era molto positiva; nonostante il clima economico positivo, i trentini hanno deciso di cambiare rotta, votando Lega alle elezioni amministrative provinciali ed eleggendo Fugatti come Presidente della Provincia. Nel 2023 i fatturati delle imprese sono in calo e l’aspettativa sul mondo economico trentino è in picchiata.

Nonostante il clima economico molto negativo, i trentini hanno deciso o di stare a casa non recandosi alle urne, oppure di confermare chi ha governato negli ultimi 5 anni. I trentini, come poi tutta la popolazione del mondo, hanno in mano l’arma del voto: un’arma che, quando viene richiesto di usarla, ha il potere di cambiare rotta.

Questi dati diffusi dalla Camera di Commercio però fanno del trentino un masochista: nonostante una situazione in netto peggioramento degli ultimi 12 mesi ed un’aspettativa in picchiata in merito all’economia trentina, i trentini preferiscono subire questa triste visione, piuttosto che cercare di cambiarla; i trentini preferiscono snobbarla (non recandosi al voto) o confermarla, dando una seconda chance. Ma la seconda chance non si da a chi non ascolta e non si confronta, “tirando dritto” come se null’altro esistesse.

Lorenzo Rizzoli – Trento