PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CESENATICO: « DOMANI MATTINA L’ARRIVO DEI RAGAZZI DALLA COLONIA, PREDISPOSTO IL RIENTRO DEI PULLMAN CON UNO SPECIFICO PROTOCOLLO DI SICUREZZA »

Cesenatico: domani mattina l’arrivo dei ragazzi dalla colonia. Predisposto il rientro dei pullman con uno specifico protocollo di sicurezza.

Si prepara il rientro in sicurezza dei ragazzi trentini dalla colonia estiva di Cesenatico. I protocolli per il trasporto e l’arrivo dei ragazzi e degli accompagnatori sono stati messi a punto dall’Unità operativa di igiene e sanità pubblica del Dipartimento Prevenzione di Apss, in collaborazione con Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, tenuto conto che la gestione del rientro prevede diversi gruppi: sintomatici, asintomatici e negativi, il gruppo più numeroso di ragazzi.

La Provincia, assieme all’Azienda Sanitaria e ad Aerat, attraverso l’Ufficio Gestione dei servizi pubblici di Trasporto speciali del Dipartimento Territorio e Trasporti, ha chiesto al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di predisporre alcuni mezzi dotati di toilette. Uno dei mezzi sarà utilizzato per il rientro dei ragazzi positivi al Covid-19 non sintomatici, a bordo del quale sarà presente anche un operatore sanitario, mentre gli altri serviranno per il rientro di circa 200 ragazzi negativi.

Il trasferimento e l’arrivo di un pulmino con un altro gruppo, più ristretto, di ragazzi positivi che presentano sintomi, già presi in carico dalla Centrale Covid trentina, sarà a cura della Croce Rossa.

I pullman da circa 50 posti arriveranno scaglionati a Trento in un luogo protetto. Ricordiamo, infatti, che anche i ragazzi risultati negativi al tampone sono attualmente in quarantena, mentre per i positivi la centrale Covid valuterà le singole situazioni. In caso di convivenza con un positivo è infatti prevista la quarantena anche per i familiari. La struttura Aerat di Candriai, dopo il sopralluogo dell’Azienda sanitaria, è stata individuata come idonea ad accogliere pazienti Covid ed è stata messa a disposizione delle famiglie, che possono però decidere liberamente in merito alla collocazione dei figli minori. Le famiglie di tutti i ragazzi provenienti da Cesenatico saranno comunque informate sui dettagli delle modalità di trasferimento e delle successive fasi di rientro in famiglia.