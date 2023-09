CORO PAGANELLA * “ITINERARIO NEL CANTO POPOLARE“: « INCONTRO CON MATTEO COVA, A TRENTO – FONDAZIONE CARITRO (16/9 – 17.00) ”

14.06 - mercoledì 13 settembre 2023

ITINERARIO NEL CANTO POPOLARE: ORIGINI, TRASFORMAZIONI, IDENTITA’. INCONTRO CON MATTEO COVA. Sabato 16 settembre ore 17.00 Sala Fondazione Caritro via Calepina 1, Trento. L’incontro dà il via a ITINERARI MUSICALI IN VIAGGIO 2023, rassegna di spettacoli musicali promossa dal Coro Paganella Matteo Cova Ph.D., assegnista di ricerca dell’Università di Trento, conduce l’incontro ITINERARIO NEL CANTO POPOLARE che porta il pubblico, amante della musica e delle espressioni più autentiche del territorio, a riscoprire le origini del canto popolare di tradizione orale, la sua trasformazione nel tempo, il suo evolversi nelle pratiche, nel significato culturale e artistico e nel suo valore come espressione di identità comunitarie. L’incontro è realizzato con la partecipazione del Coro Paganella, che eseguirà una selezione di canti a sostegno del percorso di narrazione sulla storia del canto popolare trentino e alpino, in aggiunta all’ascolto di alcuni documenti sonori storici, provenienti dall’Archivio Silvio Pedrotti.

Seguirà la seconda parte il giorno 29 settembre Sala Braidon di via Degasperi 1/4 a Terlago Vallelaghi, ore 20.45.

L’incontro dà il via a ITINERARI MUSICALI IN VIAGGIO 2023, rassegna di spettacoli musicali promossa dal Coro Paganella, alla sua seconda edizione. Nata da un’idea di Franca Marchesin, presidente del Coro Paganella e di Claudio Vadagnini, maestro e direttore del coro, la rassegna comprende incontri tra realtà di musica popolare e d’autore e forme artistico e musicali di provenienze diverse che creano le diverse prospettive di un itinerario geografico musicale, che raccontano i territori e le storie sentimentali delle società che vi vivono. Attraverso musiche, canti, movimenti, testi narranti e poesie e, come in un viaggio, si creano sensibilità ed emozioni nuove.

L’edizione del 2023 propone:

PROSPETTIVA MUSICALE NEL TERRITORIO ALPINO con Coro Paganella, Coro La Valle – Gruppo Costumi Storici Cembrani e l’Orchestra Fisarmoniche Città di Arco

23 settembre Castello di Terlago ore 17.00 per gentile concessione del proprietario dott.Victor attems Gilleis

25 novembre Sala Filarmonica di Rovereto, Corso Rosmini 86, ore 17.30 in collaborazione con APIBIMI Rovereto

PROSPETTIVE MUSICALI IN VIAGGIO TRENTINO-PUGLIA

Il Trentino, con il Coro Paganella incontra la Puglia con il gruppo di vocaliste FARAUALLA

21 ottobre Teatro di Villazzano, Via U. Giordano 6, ore 20.30

PROSPETTIVE MUSICALI IN VIAGGIO – LE STAGIONI DELLA VITA

Coro Paganella e Scuola di Danza Contemporanea L’Altro Movimento LAM di Wally Holzhauser

19 novembre Teatro di Villazzano, Via U. Giordano 6, ore 17.00

La rassegna è realizzata con il sostegno di Fondazione Caritro, Cassa Rurale Alto Garda, Comune Vallelaghi, FECCRIT Federcircoli, BIM Trento, Regione Autonoma Trentino AA