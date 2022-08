APT GARDA DOLOMITI (TN) * “NOTTE DI FIABA”: « “I TRE MOSCHETTIERI”, IL TEMA CHE ANIMERÀ LE VIE DEL CENTRO DI RIVA DEL GARDA (25 -28/8) »

15.28 - lunedì 22 agosto 2022

En garde!, la “Notte di Fiaba” accoglie i Tre Moschettieri. Dal 25 al 28 agosto le vie del centro di Riva del Garda si riempiranno di dame e spadaccini: sarà infatti il tema dei Tre Moschettieri ad animare la ventiquattresima edizione della “Notte di Fiaba”.

Sarà il celebre romanzo di Alexandre Dumas “I tre moschettieri” il tema che animerà le vie del centro di Riva del Garda da giovedì 25 a domenica 28 agosto, con un programma ricco di attività e spettacoli (sia gratuiti che a pagamento) all’insegna della territorialità e dell’inclusività. Sono infatti queste le parole chiave dell’edizione 2022 che, guidata dal motto #golocal, vedrà coinvolte numerose realtà e associazioni del territorio insieme ad artisti provenienti da fuori regione.

Oggi, lunedì 22 agosto, presso la Fraglia Vela Riva di Riva del Garda si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 24sima edizione di “Notte di Fiaba”, l’annuale evento di fine estate organizzato dal Comitato Manifestazioni Rivane in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri: la Sindaca del Comune di Riva del Garda Cristina Santi, l’Assessore ad eventi e manifestazioni del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, l’On. Vanessa Cattoi, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer e la Presidente del Comitato Manifestazioni Rivane Laura Civettini.

Per la gioia di grandi e piccoli, tornerà itinerante il “viaggio nella fiaba” con gli attori della Compagnia Lupus in Fabula che accompagneranno i partecipanti – trasformati in moschettieri grazie al mantello realizzato dalla Cooperativa Eliodoro – in un vero e proprio viaggio a tappe per le vie del centro di Riva del Garda: si partirà dalla Rocca e si toccheranno alcuni punti caratteristici della cittadina rivana che per l’occasione, grazie alle scenografie di Chiara Defant, si trasformeranno in luoghi da sogno. Da quest’anno il “viaggio nella fiaba” è prenotabile anche online sul portale www.gardatrentino.it e contemporaneamente in vendita presso l’infopoint dell’APT Garda Dolomiti a Riva del Garda.

Oltre all’aspetto ludico e onirico della manifestazione, “Notte di Fiaba” si presenta sicuramente come un’importante occasione per poter educare anche i più piccoli su tematiche importanti quali aiuto reciproco, sostenibilità ambientale e inclusività. Grazie alla collaborazione di Busa Network – rete informale di sette associazioni dell’Alto Garda e Ledro -, sono previsti infatti diverse iniziative e laboratori, così come con la Cooperativa socio sanitaria Albero Blu – specializzata nel supporto di bambini nello spettro dell’autismo -, e con l’Associazione di promozione sociale Alba Chiara, al fine di sensibilizzare anche i più piccoli attraverso la fiaba.

Si rinnova anche per quest’edizione la collaborazione con MAG Museo Alto Garda, che ospiterà presso le sue sale una selezione di opere del concorso di illustrazione Notte di Fiaba – vinto quest’anno da Silvia Gorla – e che sarà possibile visitare fino alle ore 22:00 durante i quattro giorni di manifestazione.

Presso il MAG inoltre si terrà sabato 27 agosto dalle ore 18:00 alle 19:30 “I Tre Moschettieri Vent’Anni Prima”, uno speciale evento che prevede uno spettacolo teatrale per ragazzi, la premiazione dell’8° Edizione Notte di Fiaba Illustration Contest, la presentazione del nuovo albo illustrato Giunti Editore, la visita guidata alla Mostra d’Illustrazione e book signing a cura della vincitrice del contest.

In questa occasione, andrà in scena inoltre presso la Spiaggia degli Olivi, lo spettacolo teatrale “Le Tre Moschettiere” della compagnia Il Sipario Onirico, che racconta una versione rivisitata del romanzo di Dumas, dove coraggio, audacia e amicizia sono declinati al femminile.

Questo e molti altri spettacoli imperdibili animeranno i vicoli e il centro di Riva, come quello degli Sbandieratori della Maestà della Battaglia, che sfileranno accompagnati da musicisti, giocolieri e sputafuoco, o ancora la parata musicale della Fantomatik orchestra, street band toscana che travolgerà le vie del centro e l’esilarante visita guidata di Riva del Garda ad opera delle Cikale.

Non mancherà certamente la musica ad animare le serate nelle piazze di Riva del Garda grazie alle numerose band locali coinvolte e neppure il buon cibo, che in via Roma sarà presente con ben 15 food truck, abbinato alla locale Birra Impavida. Lungo viale Dante infine sarà presente il mercatino del solito e dell’insolito con i 40 espositori che proporranno eccentrici souvenir da regalare o regalarsi.

Neppure quest’anno la “Notte di Fiaba” si concluderà con lo spettacolo pirotecnico sul lago: la decisione è stata presa per problematiche legate alla sicurezza che rendono impossibile l’effettuazione dei fuochi d’artificio.

Per il programma completo di “Notte di Fiaba” clicca qui: www.nottedifiaba.it

HANNO DETTO:

Laura Civettini, Presidente del Comitato Manifestazioni Rivane: “Quello di quest’anno è un programma trasversale che riesce a coinvolgere tutte le fasce d’età grazie ai più di 100 appuntamenti in 4 giorni. Il nostro ‘cavallo di battaglia’ è lo spettacolo itinerante che è già quasi sold-out anche grazie alla collaborazione con l’APT Garda Dolomiti. Un appuntamento importante di quest’anno è il concorso di illustrazione che ha portato alla realizzazione di un Albo Illustrato edito da Giunti che sarà in vendita durante la manifestazione. Si riconfermano il mercatino artigianale, i foodtruck e il villaggio del gusto, oasi presso il Parco del Broglio in collaborazione con la Pro loco Rione e il Comitato Carnevale di Dro. Un particolare ringraziamento è rivolto a tutti i membri del Comitato e a tutti i volontari che lavorano tutto l’anno per ideare questa manifestazione, la cui organizzazione richiede un impegno sempre maggiore. La manifestazione è inoltre resa possibile grazie al supporto di Dolomiti Energia, AGS, Blue Garden, Impavida, Fedrigoni, APT Garda Dolomiti, l’Amministrazione Comunale, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto e Casse Rurali Trentine. A questi si aggiungono gli amici della ‘Notte di Fiaba’ e la rete di collaborazione messa in atto con le associazioni di volontariato locali. Tuttavia, a causa di problematiche relative alla sicurezza, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare allo spettacolo pirotecnico sul lago. ”

Lorenzo Pozzer, Assessore ad eventi e manifestazioni del Comune di Riva del Garda: “Anche in questo episodio abbiamo cercato di essere vicini all’organizzazione e concordiamo con le scelte prese in merito all’annullamento dello spettacolo pirotecnico sul lago. Mi preme sottolineare come la ‘Notte di Fiaba’ non sia solo i fuochi, ma molto altro: nei quattro giorni di manifestazione saranno operative molte associazioni del territorio che nel corso dell’anno si adoperano per ideare e organizzare l’evento. L’intera comunità rivana guidata dal motto ‘tutti per uno, uno per tutti’ si è unita per dar vita a una manifestazione fatta di accoglienza e divertimento. Infatti, ‘Notte di Fiaba’ è una manifestazione non per i turisti ma con i turisti.”

Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “Nel dare comunicazione dell’annullamento dei fuochi è importante precisare quanto sia fondamentale il tema della sicurezza; è importante garantire alle associazioni impegnate nell’organizzazione le opportune condizioni per dar vita alle manifestazioni che animano il territorio. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i volontari e alle forze di polizia che in queste occasioni si adoperano per gestire una considerevole affluenza. Sono moltissimi, infatti, gli ospiti che raggiungono il territorio proprio per partecipare alla ‘Notte di Fiaba’ e, in quest’ottica, sarebbe interessante valutare di spostare l’evento più avanti, allungando così la stagione turistica.”