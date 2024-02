MINISTERO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE * MONTAGNA: CALDEROLI, « FIRMATO IL DECRETO “FOSMIT“, 200 MILIONI ALLE REGIONI »

13.02 - giovedì 15 febbraio 2024

E’ stato firmato il decreto del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie per il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, pari a 202.506.475 € per l’anno 2023. Una preziosa liquidità che sarà a disposizione delle Regioni e degli Enti locali, per iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della montagna”. Lo rende noto con soddisfazione il ministro Calderoli.

“La previsione di queste risorse – ha continuato – è il prosieguo dell’impegno che ho deciso di intraprendere fin dal primo giorno a supporto e tutela delle zone e delle genti di montagna. Dal mio insediamento non solo il Fosmit è stato pressoché raddoppiato, fino a superare i 200 milioni, ma le iniziative messe in campo nell’interesse della montagna sono state numerose. Penso ad esempio alla consultazione pubblica per ascoltare le esigenze dei territori, ai fondi per l’imprenditoria femminile e il sostegno agli impianti di risalita. In ultimo, ma non per importanza, anche al nostro disegno di legge specifico sull’argomento.

Continuiamo quindi a operare per garantire ai territori montani tutto il sostegno necessario, assicurando interventi e promuovendo iniziative di salvaguardia e valorizzazione della montagna. Le zone montane sono un patrimonio per il nostro Paese e non smetterò mai di lavorare affinché possano essere adeguatamente riconosciute e apprezzate” conclude Calderoli.