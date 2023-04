ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI / ROMA * ORSA JJ4: « SODDISFATTI PER SOSPENSIONE ORDINANZA DELLA PAT, NESSUNO CERCHI “INCIDENTI” »

14.35 - venerdì 14 aprile 2023

(Il link seguente è tratto dalla comunicazione stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orsa JJ4. Enpa, soddisfatti per sospensione ordinanza della PAT. Nessuno cerchi “incidenti”- «Accogliamo con soddisfazione la decisione del TAR di Trento di sospendere l’ordinanza con cui Provincia di Trento condannava a morte l’orsa JJ4». Lo dichiara l’Ente Nazionale Protezione Animali. «La sospensiva del TAR rappresenta indubbiamente uno spiraglio di luce, ma per JJ4, come per tutti gli altri orsi del Trentino non si tratta ancora di uno scampato pericolo. Non vorremmo che, di fronte a questo evidente fallimento, qualcuno – prosegue Enpa – cercasse una rivalsa e procedesse comunque all’uccisione di JJ4, magari adducendo a pretesto una situazione di “comprovato” pericolo per il personale coinvolto nelle operazioni di cattura o per i residenti. Nel caso in cui ciò dovesse accadere procederemo per il reato uccisione di animali».

L’Ente Nazionale Protezione Animali rinnova il proprio cordoglio per la morte di Andrea Papi e la propria solidarietà alla famiglia.