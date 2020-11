PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 25 NOVEMBRE, 179 CASI POSITIVI / 7 DECESSI / 3.403 I TAMPONI MOLECOLARI ANALIZZATI E 186 I GUARITI »

Coronavirus: 179 nuovi casi positivi, 7 decessi, 3.403 tamponi, 186 guariti. Sono 179 i nuovi casi positivi al Covid-19 riportati oggi dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo report giornaliero. Di questi, due terzi (119) sono stati intercettati attraverso screening o rintracciamento dei contatti di altri casi positivi. Ci sono, sul totale odierno, 33 persone (tra ospiti e operatori) che provengono dall’ambito delle RSA, e poi 1 bambino tra 0-2 anni e ben 75 ultra settantenni, dato nettamente in aumento rispetto all’ultimo bollettino e che impone di rinnovare l’appello ad adottare speciali misure di sicurezza per proteggere chi si trova in quella fascia di età.

Le conseguenze più gravi determinate dall’infezione ricadono come noto sugli anziani. Oggi si registrano 7 nuovi decessi: si tratta di 4 donne e di 3 uomini; l’età media è di 81 anni (la vittima più giovane aveva 70 anni, quella più anziana 91); 4 decessi sono avvenuti in RSA.

Ieri gli ospedali trentini hanno accolto 34 nuovi pazienti e ne hanno dimessi 47: i ricoveri Covid pertanto al momento sono 462, di cui 41 in rianimazione

Ci sono anche oggi 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le classi in quarantena ieri erano 84.

Sale di altri 186 il numero dei guariti (sono 11.376 dall’inizio della pandemia), mentre i tamponi analizzati ieri sono stati 3.403, di cui 1.792 dal laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.611 alla Fem.