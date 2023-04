JOB (MISTO) * ELEZIONI REGIONALI FVG: « HO VISTO GIOIRE CHI HA DIMEZZATO LE PREFERENZE RICEVUTE, L’UNICO DATO CERTO È CHE I CITTADINI CI HANNO PREFERITO »

18.30 - mercoledì 5 aprile 2023

Riflessione sulle Elezioni Regionali in Friuli-Venezia Giulia. Una buona conoscenza della società che si amministra dovrebbe sempre essere accompagnata da cultura e visione di tutti i territori e, più in generale, dell’intera situazione nazionale, europea e mondiale.

Oggi mi fermo a riflettere su un territorio che fino a poco più di un secolo fa era parte, come il nostro Trentino, dell’Impero Austro-Ungarico: il Friuli-Venezia Giulia. I risultati elettorali dei giorni scorsi ci ripropongono ancora il solito ritornello politico: “abbiamo vinto”, “è andata bene”, “pensavamo di fare peggio”; queste, però, sono solo tante chiacchiere. L’unico dato di fatto è che i cittadini, nonostante tutto, ci hanno preferito.

Anche dopo le elezioni in Lombardia abbiamo sentito parole di vittoria da parte di Leader politici che si son visti ridurre più di un milione di preferenze rispetto alle precedenti votazioni.

Personalmente, leggere e ascoltare parole che esaltano vittorie e risultati strepitosi di alcuni partiti, persino da parte di colleghi, mi genera un sorriso. Ho visto gioire chi, di fatto, ha dimezzato le preferenze ricevute e questo mi provoca nostalgia di quando gli amministratori si accontentavano di essere onesti, soprattutto intellettualmente, senza proporre ogni volta una visione distorta della realtà, di cui ancora non mi è chiara l’utilità.

Oggi (purtroppo, dico io) si tendono a comunicare notizie e verità filtrate volte a mostrare ai cittadini una situazione, un’opera o un risultato elettorale che dia i meriti alla gestione amministrativa e soprattutto politica. Una politica che spaccia come grande traguardo un cantiere appena appaltato per qualche milione di euro mi fa sorgere un dubbio: quanto avremmo risparmiato se questo cantiere lo avessimo appaltato nel 2019, quando i costi erano ancora contenuti? In Aula ho spesso ribadito “più cantieri e meno chiacchiere”.

Un buon politico dovrebbe ammettere di essere arrivato in ritardo e non aver guadagnato nulla, bensì fatto perdere all’intero territorio tempo e denaro. Ammettere di avere sbagliato. Cercare di migliorare. La primavera è appena cominciata, le temperature sono ancora fredde, ma ci saranno molte opportunità per discutere di verità e bugie. Nel frattempo, i problemi si ripropongono, ciclici come i racconti. Il tempo è galantuomo ed ottobre è dietro l’angolo.

