FONDAZIONE CARITRO * 180 ANNI CASSA RISPARMIO ROVERETO: « LUNEDÌ 13/9 SI FESTEGGIA CON L’EVENTO “UTILE IMPRESA”, GIORNATA DEDICATA ALLE SCELTE CHE HANNO FATTO LA STORIA LOCALE » (PDF PROGRAMMA)

Lunedì 13 settembre si festeggiano i 180 anni dalla nascita della Cassa di Risparmio di Rovereto e per tale occasione è nato l’evento “Utile Impresa”, una giornata alla scoperta delle scelte che hanno fatto la storia locale, per interrogarsi sui grandi cambiamenti di ieri, che caratterizzano il nostro oggi.

Il 13 settembre 1841 nasceva la Cassa di Risparmio di Rovereto, destinata a diventare una protagonista importante dello sviluppo cittadino attraverso il suo stretto legame con la Municipalità, con altri istituti di previdenza sociale e con associazioni culturali, religiose e sportive. L’evento Utile Impresa vuole ripercorrere queste tappe seguendo le vie della storia che hanno condotto alla formazione dell’attuale Fondazione Caritro. L’intento è quello di approfondire non solo l’istituzione in quanto tale, ma la storia del territorio, che la Fondazione ha vissuto in primo piano attraversando tre secoli, conoscendo tre imperatori, due re e molti presidenti.

L’evento si articola in una giornata ricca di iniziative pubbliche tra cui due sessioni di studio, una mostra, un incontro al Teatro Comunale “Riccardo Zandonai” con ospiti d’eccezione e un importante restauro della sede di Palazzo del Bene.

A partire dalle ore 9:00 le sessioni di studio alternano tavole rotonde a Lectiones Magistrales e affrontano due macro temi partendo da un approfondimento storico riguardante il contesto economico-giuridico in cui nasce la Cassa di Risparmio per poi trattare il tema dei profili industriali e delle sfide contemporanee.

Le analisi di economisti, giuristi e storici si mescolano alle voci e alle esperienze di industriali, restauratori e archivisti.

Alle 18:00 ha luogo il vernissage del percorso espositivo. La mostra, allestita negli spazi di Palazzo del Bene, si snoda attraverso tre periodi cronologici della Cassa di Risparmio e il loro intreccio con la storia della città: 1841-1871, la prima fase della Cassa limitata a operazioni di deposito e piccolo prestito sullo sfondo la Rovereto proto-industriale; 1871-1903, la fase di maturazione finanziaria e organizzativa che vede sullo sfondo la Rovereto della crisi, tra epidemie e migrazioni; 1903-1915, la terza fase in cui la cassa svolge un importante ruolo di stimolo economico vivendo pienamente la Belle Époque.

Infine, alle 20:30 si svolge la conferenza serale al Teatro Zandonai che affronta con dinamicità molteplici questioni di attualità in un confronto aperto tra rappresentanti di Fondazioni di diversa natura. La giornalista dell’ANSA Claudia Tomatis modera gli interventi di Francesco Profumo, Presidente ACRI e FBK, Salvatore Rossi, Presidente della Fondazione TIM e Andrea Zanotti, Presidente della Fondazione Golinelli.

La serata prevede anche l’esibizione del giovane gruppo trentino dei MaNiDa, vincitori del concorso Music 4 the Next Generation.

È possibile partecipare sia ai singoli eventi sia all’intera giornata previa prenotazione tramite mail all’indirizzo [email protected] È richiesto il green pass. Per partecipare al vernissage non è necessaria la prenotazione.

La partecipazione in presenza alle sessioni di studio è utile ai fini del computo del monte ore obbligatorio per il personale docente.