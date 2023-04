C.U.B E S.B.M. * PENSIONI FRANCIA: « A TRENTO NOSTRO PRESIDIO SOTTO IL CONSOLATO ONORARIO, PER SOLIDARIZZARE CON LE LOTTE DEI LAVORATORI (5/4 ORE 18.00) »

17.34 - martedì 4 aprile 2023

Gentile direttore Franceschi,

desidero trasmettere a lei ed ai suoi lettori le mie impressioni personali, circa quanto sotto.

///

Con un atto di forza il presidente Macron ed il suo primo ministro E. BORNE hanno imposto il progetto di controriforma, che innalza l’età pensionabile da 62 a 64 anni, ricorrendo all’articolo 49 paragrafo 3 della Costituzione repubblicana. La proposta è divenuta Legge dello stato.

Si tratta di una riforma ingiusta, ingiustificata e brutale che ha aperto una crisi di democrazia e sociale senza precedenti nella società francese, il cui reale scopo e quello di soggiogare il popolo francese. Un popolo, che a partire dalle settimanali proteste dei “Gilets jaunes” fino alla rivolta sindacale e popolare contro la riforma sulle pensioni, sta resistendo contro una violentissima repressione poliziesca.

È un’eroica resistenza contro le politiche di Emmanuel Macron e del suo Governo, che stanno trascinando la loro nazione verso una tragedia.

È una resistenza che non può essere lasciata sola, che non può e non deve essere isolata, ma deve assurgere a modello per tutti i popoli, come lo fu la rivoluzione francese che aprì la strada all’abbattimento delle monarchie assolute di tutta Europa.

La rivolta del popolo francese è anche la nostra rivolta. In Italia, grazie soprattutto al contributo dei sindacati, si va in pensione a 67 anni, con un progressivo automatico aumento dell’età: i lavoratori e le lavoratrici sono stati ridotti al silenzio ed alla passività più assoluti.

La vera solidarietà al popolo francese in lotta esige che in Italia i lavoratori e le lavoratrici si mobilitino per la cancellazione della riforma pensionistica Fornero e l’immediata riduzione dell’età pensionabile.

Per quanto sopra da me evidenziato, segnalo ai lettori che:

C.U.B. (Confederazione Unitaria di Base) e S.B.M. (Sindacato di Base Multicategoriale) convocano un

PRESIDIO SOTTO IL CONSOLATO ONORARIO DI FRANCIA A TRENTO IN PASSAGGIO ZIPPEL N. 2 PER MERCOLEDI’ 5 APRILE 2023 ALLE ORE 18:00, PER SOLIDARIZZARE CON LE LOTTE DEI LAVORATORI, DELLE LAVORATRICI E DEL POPOLO FRANCESE

*

Fulvio Flammini

Trento