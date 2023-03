WWF TN-AA/SÜDTIROL * “EARTH HOUR 2023“: « IL 25 MARZO LE LUCI DI MONUMENTI – LUOGHI SIMBOLO – INSEGNE DI AZIENDE E ATTIVITÀ SPEGNERANNO LE LORO LUCI (20.30 – 21.30) »

09.04 - sabato 18 marzo 2023

Earth Hour 2023: la più grande mobilitazione globale per il futuro delle persone e del Pianeta. Earth Hour, l’Ora della Terra, è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.

Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la grande ora di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per dimostrare che uniti si può fare una grande differenza.

Il cambiamento climatico

Quello appena passato è stato un anno allarmante per il clima: gli eventi estremi e le anomalie si sono moltiplicate, giungendo a nuovi record come quello registrato in Canada in estate, con quasi 50°C in alcune località della British Columbia, dopo che l’ONU ha confermato che nel 2020 si sono raggiunti i 38°C in Siberia.

La crisi climatica è adesso e sta causando impatti diffusi e sempre più forti.

La finestra per le nostre azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica si sta rapidamente stringendo, questo è il decennio cruciale per agire. I piccoli passi in avanti fatti dalla COP26 non sono paragonabili all’accelerazione delle azioni necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. In gioco c’è il benessere delle persone e delle comunità, il rischio è quello di non riuscire a evitare le conseguenze più catastrofiche e ingestibili della crisi climatica minando le basi stesse del nostro vivere sociale.

A chi ci rivolgiamo:

A tutti gli abitanti del Pianeta Terra e in particolare ai giovani;

Alle Istituzioni, a partire dalle città, che sono i veri responsabili del processo di transizione;

Alle imprese, che possono divenire attori di una economia sostenibile ed equa per tutti;

A te che leggi

In Trentino/Alto Adige il 25 Marzo, dalle 20.30 alle 21.30, saranno diversi gli Enti e le Istituzioni che aderiranno al Earth Hour (http://www.oradellaterra.org/mappa-eventi/).

In Trentino :

il Comune di Trento si impegnerà a spegnere la Fontana di Nettuno in Piazza Duomo, il Mausoleo di Cesare Battisti sul Doss Trento e il monumento ad Alcide De Gasperi in Piazza Venezia

il MUSE – Museo delle Scienze spegnerà tutte le luci (salvo quelle delle passerelle esterne, per motivi di sicurezza)

il METS – Museo etnografico trentino San Michele

i seguenti Castelli: Buonconsiglio, Beseno, Stenico, Thun e Pergine

il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

il Comune di Sfruz

In Alto Adige si spegneranno:

la facciata e il planetario del Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige (Bolzano)

la facciata del Municipio di Merano (BZ)

Se qualche Istituzione o qualche Comune volesse aderire, può farlo compilando questo modulo on-line (la deadline è stata prorogata alle 12.00 di lunedì 20 c.m.): link

Karol Tabarelli de Fatis

Delegato Regionale WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol