A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « I GIALLOBLÙ DI SCENA AL “NEREO ROCCO” CONTRO LA TRIESTINA, PRIMA CONVOCAZIONE PER IL NEOATTACCANTE GIOVANNI TERRANI »

IL TRENTO DI SCENA AL “NEREO ROCCO” CONTRO LA TRIESTINA: DOMENICA POMERIGGIO (KICK OFF ALLE ORE 14.30) I GIALLOBLU VANNO IN CERCA DEL SESTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO. Prima convocazione per il neoattaccante aquilotto Giovanni Terrani. Diretta integrale del match su Sky Sport e in streaming su Eleven Sports

Dopo quattro vittorie consecutive e cinque risultati utili di fila, il Trento chiude il proprio mese di gennaio con la terza trasferta nell’arco di 21 giorni: domenica pomeriggio la compagine di mister Tedino sarà impegnata al “Nereo Rocco” contro la Triestina nel match valevole per la 24esima giornata – la quinta del girone di ritorno – che mette in palio tre punti importantissimi in chiave futura.

Tra i convocati figura anche il neoacquisto Giovanni Terrani: l’attaccante, prelevato a titolo definitivo dal Padova, è arrivato nel capoluogo nella giornata di venerdì e subito aggregato al gruppo che, sabato pomeriggio, ha imboccato l’autostrada alla volta di Trieste.

Attualmente il Trento è 15esimo in classifica, con 26 punti realizzati per effetto di 7 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City e Mantova al ritorno), 5 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata), con uno score di 26 reti realizzate e 31 subite.

La Triestina è invece 20esima in classifica con 18 punti all’attivo, in virtù di 4 vittorie (contro Virtus Verona, Mantova e Pergolettese all’andata, Novara al ritorno), 6 pareggi (contro Arzignano Valchiampo, Novara, Pro Vercelli, Trento, Renate e Feralpisalò all’andata) e 13 sconfitte (contro Pordenone, Pro Sesto, AlbinoLeffe, Padova, Juventus Next Gen, Pro Patria, L.R. Vicenza, Lecco, Piacenza e Sangiuliano City all’andata, Pordenone, Arzignano Valchiampo e Pro Vercelli al ritorno), con un score di 18 reti realizzate e 34 al passivo.

La sfida del “Nereo Rocco” sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sia in modalità integrale, che in modalità Diretta Gol (servizi a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) e in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensport.it).

Così in campo.

Mister Tedino dovrà fare a meno dei lungodegenti Cazzaro, Carini, Osuji e Brighenti, dell’indisponibile Mihai e ha convocato 23 giocatori, tra i quali figura anche il neoacquisto Terrani.

I nostri avversari.

L’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 è nata ufficialmente il 2 febbraio 1919 dopo un accordo preliminare datato 18 dicembre 1918 dalla fusione tra Fc Trieste e Cs Ponziana. Nel corso della sua storia ultracentenaria ha militato per 27 stagioni in serie A, mentre negli ultimi 20 anni si è divisa tra serie B (9 stagioni), serie C, serie D ed Eccellenza, categoria quest’ultima affrontata nella stagione 2012 – 2013. Successivamente, acquisita la promozione in serie C, la società friulana ha sempre militato in categoria, sfiorando la promozione nel torneo cadetto nella stagione 2018 – 2019.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato a Massimo Pavanel, subentrato a stagione in corso ad Andrea Bonatti, sono i difesori Matteo Ciofani (ex Frosinone in serie A, Pescara, Ascoli, Ternana e Frosinone in serie B, ex Frosinone, Bari e Modena in C) e Matteo Di Gennaro (ex Ascoli, Renate e Livorno in serie C, ex Livorno e Alessandria in serie B), i centrocampisti Mirko Gori (ex Frosinone in serie A, ex Frosinone e Alessandria in serie B), Luca Paganini (ex Frosinone in serie A, ex Frosinone, Lecce e Ascoli in serie B, ex Frosinone e Fondi in serie C) e Federico Furlan (ex Varese, Ternana e Bari in serie B, ex Monza, Bassano e Ternana in serie C) e gli attaccanti Simone Andrea Ganz (ex Como, Hellas Veona, Pescara e Ascoli in serie B, ex Lumezzane, Barletta, Como, Mantova e Lecco in serie C, Andrea Adorante (ex Parma in serie A, Virtus Francavilla e Messina in serie C) e Mattia Felici (ex Lecce in serie B, Palermo in serie D e serie C).

I colori sociali della Triestina sono il bianco e il rosso e la formazione giuliana gioca le gare interne allo stadio “Nereo Rocco” (capienza: 25.566 spettatori).

Gli ex della partita.

Due saranno gli ex della sfida, entrambi in casa Trento. Il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, da giocatore, ha indossato la maglia biancorossa per una stagione e mezza in serie C2 (da gennaio 1999 a giugno 2000), mentre il fantasista aquilotto Cristian Pasquato ha militato nella Triestina nella seconda parte della stagione 2009 – 2010, totalizzando 17 presenze e realizzando 1 rete in serie B.

I precedenti.

Quella di domenica sarà la 16esima gara ufficiale tra le due formazioni in terra giuliana: nella scorsa stagione il Trento si è imposto per 1 a 0 nella gara “secca” valevole per il primo turno di Coppa Italia di serie C, mentre il match in campionato terminò in parità (1 a 1). L’ultima vittoria della Triestina (2 a 0) risale, invece, al campionato di serie C2 1998/99.

Così all’andata.

La sfida d’andata, disputata il 24 settembre 2022 allo stadio “Briamasco” di Trento, si concluse in parità – 1 a 1 – con vantaggio gialloblu firmato da Trainotti e pareggio ospite di Paganini.

TRENTO – TRIESTINA 1-1 (0-0)

TRENTO (3-4-2-1): Marchegiani; Ferri (30’st Mihai), Trainotti, Garcia Tena; Semprini, Osuji, Cittadino (30’st Ianesi), Fabbri; Belcastro (24’st Ruffo Luci), Pasquato (24’st Saporetti); Bocalon (36’st Brighenti).

A disposizione: Tommasi, Matteucci, Ballarini, Carini, Brighenti

Allenatore: Lorenzo D’Anna.

TRIESTINA (4-3-1-2): Pisseri; Ghislandi, Sabbioni, Di Gennaro, Sarzi Puttini (42’st Ciofani); Paganini, Gori, Crimi (34’st Felici); Furlan (34’st Pezzella); Minesso (42’st Ganz), Petrelli (11’st Lollo).

A disposizione: Pozzi, Valori, Galliani, Sottini, Adorante, Lovisa, Rocchi, Pellacani, Rocchetti.

Allenatore: Andrea Bonatti.

ARBITRO: Centi di Terni (Assistenti: Giorgi di Legnago e Voytyuk di Ancona. IV Ufficiale: Albano di Venezia).

RETI: 13’st Trainotti (TRE), 19’st Paganini (TRI).

NOTE: spettatori 800 circa. Fondo del “Briamasco” irregolare. Cielo coperto ma temperatura mite. Espulso Gori (TRI) al 10’st per doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso. Ammoniti Belcastro (TRE), Pasquato (TRE), Sabbione (TRI) e Furlan (TRI) per gioco falloso. Calci d’angolo 6 a 3 per il Trento. Recupero 1’ + 5’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Triestina e Trento sarà Francesco Carrione, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia, alla sua quinta stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 65 gare di campionato, 1 di Coppa Italia, 3 di Coppa Italia di serie C, 31 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Stefano Camilli e Federico Pragliola, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Foligno e Terni, con Sergio Palmieri – della sezione di Conegliano – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 24esima giornata.

Juventus Next Gen – L.R. Vicenza (ore 12.30)

AlbinoLeffe – Piacenza (ore 14.30)

Arzignano Valchiampo – Pergolettese (ore 14.30)

Feralpisalò – Virtus Verona (ore 14.30)

Mantova – Lecco (ore 14.30)

Novara – Pro Vercelli (ore 14.30)

Padova – Pordenone (ore 14.30)

Renate – Pro Patria (ore 14.30)

Sangiuliano City – Pro Sesto (ore 14.30)

Triestina – Trento (ore 14.30)

La classifica (dopo 23 giornate).

Pordenone 43 punti; Feralpisalò 42; L.R. Vicenza 41; Lecco 39; Renate 38; Pro Sesto 37; Novara 34; Arzignano Valchiampo e Pro Patria 33; Padova 32; AlbinoLeffe e Pro Vercelli 30; Juventus Next Gen 28; Mantova 27; Trento 26; Pergolettese 25; Virtus Verona e Sangiuliano City 24; Piacenza 22; Triestina 18.

Tv e Internet.

La sfida tra Triestina e Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio), sia in modalità integrale con la voce di Fabrizio Redaelli, sia in modalità Diretta Gol, con il commento di Luca Boschetto.

Diretta streaming anche su Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento), con microfono affidato a Walter Topan.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Barison (1994); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Ruffo Luci (2001); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000); Terrani (1994).