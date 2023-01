A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « ACQUISITO A TITOLO DEFINITIVO DA “VIRTUS ENTELLA“ LEONARDO DI COSMO, CENTROCAMPISTA PUGLIESE CLASSE 1998 »

18.32 - martedì 10 gennaio 2023

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Virtus Entella i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Di Cosmo, che ha sottoscritto con il Club un accordo sino al 30 giugno 2025. A.C. Trento 1921 dà il benvenuto a Leonardo Di Cosmo e gli augura le migliore fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

*

La scheda di Leonardo Di Cosmo.

Nato ad Andria il 31 ottobre 1998, Di Cosmo è un centrocampista duttile, in grado di agire anche come attaccante esterno, dalla buona struttura fisica (178 cm x 71 kg), di piede destro. Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Fidelis Andria, dove compie l’intera trafila sino alla formazione “Primavera”. Nel 2016 si trasferisce in prestito al Bisceglie, in serie D, giocando con continuità (24 presenze) e contribuendo alla promozione in serie C della formazione pugliese. Nell’estate 2017 fa dunque rientro alla Fidelis Andria, con cui totalizza 14 presenze in serie C.

Si trasferisce poi a titolo definitivo alla Virtus Entella, sempre in serie C, dove disputa 7 partite nell’annata 2018 – 2019.

Dopo la prima stagione in Liguria viene ceduto in prestito alla Virtus Francavilla, dove resterà per due stagioni, inanellando complessivamente 41 presenze e 3 reti in serie C. Nel 2021 fa ritorno alla Virtus Entella, scendendo in campo 25 volte (con 1 rete al proprio attivo) nella scorsa annata.

Nella prima parte dell’attuale stagione ha totalizzato 8 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. Il suo score complessivo recita 95 presenze e 4 reti in serie C, 24 presenze in serie D. Di Cosmo si è già aggregato al gruppo e ha sostenuto il primo allenamento in maglia gialloblu.a.c.