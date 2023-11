SOCCORSO ALPINO TRENTINO * DRO – PLACCHE ZEBRATE: « INTERVENTO NOTTURNO PER DUE CLIMBER IN DIFFICOLTÀ, TRASFERITI ALL’OSPEDALE DI ARCO PER ACCERTAMENTI »

11.39 - venerdì 10 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Intervento notturno lungo la via Rita sulle Placche Zebrate (Dro, Valle del Sarca). Si è concluso intorno alle 5.00 di questa mattina un complesso intervento per prestare soccorso a due climber tedeschi del 1964 e del 1988 lungo la via Rita sulle Placche Zebrate (Dro, Valle del Sarca). I due uomini, dopo aver concluso la via, avevano deciso di rientrare calandosi in parete in corda doppia. Poco prima della mezzanotte, però, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 perché, sotto la pioggia, uno dei due era stato colpito sul casco da un sasso, in prossimità del nono tiro.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione di competenza di Riva del Garda mentre, a causa delle condizioni meteo, l’elicottero non è potuto decollare dalla base di Mattarello. Dieci soccorritori hanno raggiunto l’uscita della via, salendo con i mezzi e poi a piedi, mentre i Vigili del Fuoco di Dro illuminavano la parete con la fotoelettrica e la pioggia aveva cessato di cadere. Tre tecnici, quindi, si sono calati in parete in corda doppia per circa 350 metri, fino a raggiungere i due climber alla base del camino al nono tiro della via Rita. Da qui, una volta sincerati delle buone condizioni di salute della persona colpita dal sasso, hanno attrezzato le calate in corda doppia per portare i due climber a valle, fino alla base della parete e, da lì, fino all’ambulanza che li ha trasferiti all’ospedale di Arco per gli accertamenti del caso.