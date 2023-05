CIRCOLO ACLI “SAN GIUSEPPE-SAN PIO X“ * 70 ANNI DI ATTIVITÀ: « UN PRESIDIO SOCIALE DEL QUARTIERE ED ESPERIENZA CHE CONTINUA, A TRENTO (6/5 – 15.00) »

16.13 - giovedì 4 maggio 2023

Si celebreranno SABATO 6 MAGGIO ad iniziare dalle ore 15:00 presso l’Oratorio di San Giuseppe a Trento (Via Vittorio Veneto, 18) i festeggiamenti per il 70 anniversario di fondazione del Circolo ACLI San Giuseppe-San Pio X. Le ACLI iniziarono la loro attività nel lontano 1953 contribuendo con i servizi e le attività sociali, sindacali, ricreative e culturali a creare le condizioni di socializzazione, integrazione e solidarietà in un quartiere popolare in rapida espansione in un territorio della città dove, come si suol dire, “prima era tutta campagna”.

Grazie alla passione e alla presenza quotidiana presso la sede dei servizi aclisti del Presidente Francesco Trentini, il Circolo ACLI è ancora un presidio sociale radicato ed efficiente in grado di ottemperare alla funzione di ascolto dei bisogni e ricerca delle migliori soluzioni per le problematiche previdenziali, assistenziali e famigliari dei cittadini.

Il programma della cerimonia e dei festeggiamenti prevede:

ore 15:00 Interventi del Presidente del Circolo Francesco Trentini e del Presidente delle Acli trentine Luca Oliver. Verrà ripercorsa la storia di questa originale realtà associativa, una storia che si proietta nel futuro nell’interesse del bene comune e della qualità della vita del quartiere e dei suoi abitanti.

ore 16:30 nella chiesa di San Giuseppe: concerto del Coro Alpino di Gardolo

ore 18:00 nella Chiesa di San Giuseppe: Santa Messa di ringraziamento