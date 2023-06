CRCTU * TURISMO: « VACANZE ROVINATE?, TI AIUTA IL “PRONTO TURISTA” ALLO 0461/984751 »

11.42 - lunedì 19 giugno 2023

Vacanze rovinate? Ti aiuta il Pronto Turista chiamando lo 0461/984751. Anche le vacanze quest’anno pagano l’aumento del costo della vita, per molti viaggiatori è iniziata la ricerca delle migliori offerte messe a disposizione dai professionisti del turismo ma chi ha iniziato con largo anticipo è sicuramente riuscito a risparmiare, ma sorprese e imprevisti possono essere sempre messi in conto.

Anche quest’anno il servizio Pronto Turista si propone di fornire assistenza ai consumatori che hanno subito la cancellazione imprevista di un volo o che hanno trovato strutture non all’altezza delle proprie aspettative. 370 sono i turisti consumatori che si sono rivolti allo sportello lo scorso anno, segnalando un problema prima, durante o dopo una vacanza: tra le consulenze gestite spiccano quelle relative alle cancellazioni dei voli aerei (40%), i problemi con le strutture e le difficoltà di gestire le richieste con le agenzie di viaggio online con un totale recuperato nelle tasche dei consumatori trentini di circa centomila euro.

Con gli scioperi del comparto aereo, l’estate è iniziata all’insegna delle cancellazioni e dei ritardi, creando problemi soprattutto per chi ha scelto di organizzare una vacanza fai da te acquistando volo e alloggio separati, correndo il rischio di rimetterci parecchi soldi per una struttura impossibile da raggiungere a causa di un aereo rimasto a terra.

“A prescindere dal motivo della cancellazione” commenta Francesco Marcazzan responsabile dello Sportello, “le compagnie aeree hanno l’obbligo secondo quanto previsto dal Reg. 261/2004 di permettere ai passeggeri di imbarcarsi gratuitamente sul primo volo alternativo disponibile della compagnia e di fornire assistenza con vitto e alloggio durante l’attesa: assistiamo in questi giorni purtroppo, a proposte di riprotezione non accettabili, perché troppo lontane nel tempo rispetto al volo programmato, che costringono i consumatori ad acquistare nuovi biglietti con altre compagnie a prezzi di mercato, che possono arrivare mediamente anche a dieci volte il prezzo pagato per il biglietto originario acquistato diversi mesi prima”