GARDA DOLOMITI SPA * “UN TUFFO NEL BLU“: « PRESENTATO IL NUOVO MAGAZINE, REDATTO IN TRE LINGUE HA TIRATURA DI 40 MILA COPIE »

15.35 - giovedì 4 maggio 2023

Un tuffo nel BLU: ecco il nuovo magazine del Garda Trentino. Una pubblicazione in tre lingue pensata per “ispirare” i visitatori nella scoperta di storie, luoghi e suggestioni tra il lago e le Dolomiti. Tiratura di 40.000 copie, sarà distribuita a tutti i partner premium dell’Azienda di Promozione Turistica.

È stato presentato oggi, giovedì 4 maggio, presso l’hotel Lido Palace di Riva del Garda, il nuovo progetto editoriale di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. che mira a ispirare e coinvolgere l’ospite durante il suo soggiorno sul territorio. Si tratta di BLU, il neonato magazine dell’ambito turistico che regala spunti preziosi per vivere al meglio la destinazione tra Garda Trentino, Ledro, Comano e Valle dei Laghi.

Redatto in tre lingue (italiano, tedesco ed inglese), BLU ha una tiratura di 40.000 copie ed è destinato agli oltre 700 partner premium (come strutture ricettive, attività commerciali e della ristorazione) dell’APT Garda Dolomiti, per permettere ai loro ospiti di lasciarsi catturare dalla ricchezza dell’intero ambito turistico, dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta.

“Una località importante come la nostra deve avere un magazine che la rappresenti al meglio e che spieghi nel dettaglio l’offerta del territorio. Siamo convinti che questa rivista debba essere presente in tutte le camere degli ospiti dei nostri partner premium, perchè abbiamo un territorio di valore enorme che deve essere conosciuto in tutte le sue diversità. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a Valentina Bellotti, la regista di questo progetto, a tutti i collaboratori che sono riusciti a far emergere il nostro valore e potenziale, ai nostri partner e sponsor. Tutti insieme possiamo creare un prodotto di qualità che tutti ci invidieranno,” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Il magazine annuale – che dal prossimo anno sarà distribuito prima del periodo pasquale – è composto da 100 pagine stampate su carta riciclata certificata FSC – fornita dall’azienda Fedrigoni S.P.A. di Arco – ed articolato in quattro filoni tematici principali: Live Outdoors sul mondo sportivo, Tasting Tradition sui prodotti e i produttori locali, Stories and Landscapes sul patrimonio di storia e paesaggio e infine Breathe Deeply sui benefici del contatto con la natura.

“Il grande valore di questa rivista è far conoscere agli ospiti le bellezze dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta a prescindere dal luogo del soggiorno: ad esempio, chi soggiornerà nella Valle dei Laghi potrà scoprire preziosi spunti su Ledro, e viceversa. Anche questo significa essere una grande famiglia,” – ha aggiunto il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.

Ad ogni capitolo è inoltre dedicata una sezione che tratta i “game changers”, ovvero le “persone che lasciano il segno” sul territorio, descritti da contributor locali che si sono “prestati a raccontare casa loro con grande passione e competenza, e che di certo hanno permesso di elevare la qualità del lavoro” – ha sottolineato Valentina Bellotti dell’APT Garda Dolomiti e coordinatrice del progetto.

La distribuzione del magazine alle strutture partner dell’APT partirà da oggi: visto l’aumento del 10% delle prenotazioni per la stagione estiva rispetto allo scorso anno – dopo il “tutto esaurito” durante il weekend del Bike Festival – la nuova pubblicazione avrà certamente un pubblico molto numeroso, che non vede l’ora di lasciarsi “ispirare” dal Garda Trentino.