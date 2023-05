CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: FBK, « FAVOREVOLE IL PARERE PER LE CANDIDATURE, MARCO ANDREATTA – ROBERTO BATTISTON – FERRUCCIO RESTA »

13.24 - giovedì 4 maggio 2023

La prima Commissione permanente di Vanessa Masè si è riunita stamane per l’espressione del parere previsto dall’articolo 8 della legge provinciale 10/2010, in materia di nomine, sull’elenco delle candidature per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno Kessler.

Favorevole il parere per le due auto-candidature pervenute di Andreatta Marco (già responsabile del Cirm e quindi eventualmente incompatibile) e Battiston Roberto, alle quali è stato aggiunto dalla Giunta il nominativo del prof. Ferruccio Resta, già rettore del politecnico di Milano.

L’assessore Spinelli ha rilevato l’ampio tempo trascorso dalla scadenza naturale del presidente Profumo. La posizione è infatti molto delicata dal punto di vista delle diverse incompatibilità e vincoli richieste dal ruolo. L’assessore ha espresso soddisfazione per l’accettazione dell’incarico da parte del prof. Resta che ha riconosciuto il ruolo e l’importanza di FBK. Siamo felici e siamo certi che porterà un contributo molto forte e rilevante, ha concluso.