VITA TRENTINA EDITRICE – VITREND * “FATTI DI VANGELO IN PANDEMIA” – PRESENTAZIONE LIBRO: « 72 STORIE ITALIANE DI MORTE E RISURREZIONE NELLA STAGIONE COVID » (PRESENTAZIONE A TRENTO IL 12/11)

Venerdì 12 novembre alle 20.30 presso l’aula magna del Collegio Arcivescovile (in via Endrici, 23 a Trento) i giornalisti Luigi Accattoli e Ciro Fusco presenteranno in anteprima nazionale il loro libro “Fatti di Vangelo in PANDEMIA: settantadue storie italiane di morte e risurrezione nella stagione del Covid-19”.

Edito da ViTrenD, il marchio di Vita Trentina Editrice per la diffusione nazionale, il libro nasce dagli “incontri ravvicinati con il Covid-19” raccolti in questi mesi dal vaticanista Luigi Accattoli con il collega Ciro Fusco.

Dopo l’introduzione del direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta, porteranno la loro testimonianza tre guariti trentini: Giorgio Franceschi, amministratore delegato di ISA (Istituto Atesino di Sviluppo); don Piero Rattin, rettore del santuario di Montagnaga di Piné; e Andrea Zanotti, docente di diritto canonico a Bologna. Interverrà anche la dott.ssa Lucia Pilati, incaricata dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del rapporto con le famiglie dei ricoverati in terapia intensiva.

L’invito è aperto a tutti. È richiesto il Green Pass.

*

72 STORIE, UN MESSAGGIO DI SPERANZA

Settantadue storie di chi un brutto giorno è entrato con angoscia in terapia intensiva e racconta di essersi “messo nelle mani del Signore” o confida di esserne “uscito vivo per miracolo”. Sarebbero molti di più gli “incontri ravvicinati con il Covid-19” raccolti in questi mesi dal vaticanista Luigi Accattoli con il collega Ciro Fusco, ma settantadue malati (tanti quanti i primi discepoli di Gesù, ma la cifra non è casuale per i due autori esperti di Vangelo vissuto) rappresentano anche molti altri di quei “semi di bene” che anche nella pandemia “Dio continua a seminare nell’umanità”, come afferma papa Francesco nella Fratelli tutti.

Una raccolta molto varia, commovente, edificante. Cominciata già nei primi mesi della pandemia – ad Accattoli erano arrivati alcuni spunti proprio dal nostro settimanale che aveva portato in copertina “La forza dei guariti” – la ricerca si è propagata in tutt’Italia, comprendendo peraltro anche gli ultimi messaggi di chi ci ha lasciato e alcune testimonianze esemplari di operatori sanitari.

Questo volume – valorizzato dal nostro marchio nazionale ViTrenD con la simbolica copertina elaborata da Christian Zuccatti – va anche a completare “al tempo della pandemia” la lunga ricerca che il decano dei vaticanisti italiani ha raccolto in due precedenti testi “Fatti di Vangelo” con testimonianze di cristiani anonimi. Concorre anche a quell’esigenza di “non rimuovere il ricordo quando la pandemia sarà alle nostre spalle”, raccomandata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. S’inserisce anche in un dibattito che ha visto alcuni autorevoli saggisti come Andrea Riccardi e Giuseppe De Rita rilevare un “silenzio comunitario e una comunitaria mancata profezia” nella Chiesa italiana durante la stagione del Covid.

“Dal nostro punto di osservazione azzardiamo una parola di maggiore fiducia – osserva Luigi Accattoli – forse a quello che è mancato, se è mancato, nella voce della Ecclesia docens ha in parte supplito la testimonianza data in vita e in morte dall’insieme dei singoli credenti”.

*

I TRENTINI NEL LIBRO

Quella dell’operatore sanitario di Vermiglio Lorenzo Delpero (con la moglie Laura in prima pagina su l settimanale Vita Trentina) è una delle “storie trentine” inserite nel libro. Vi figurano l’ex libraio Giacomo Radoani, l’amministratore delegato di ISA Giorgio Franceschi, il docente universitario Andrea Zanotti, presidente del Coro della SOSAT, il biblista don Piero Rattin. Ed è citato anche il parroco di San Carlo di Trento, don Lino Zatelli.

Nel libro sono raccontate 72 storie esemplari nella pandemia, raccolte in ogni angolo d’Italia, da Nord a Sud, a partire dalla fase più acuta dell’emergenza Covid-19, dalle quali gli autori credono di poter cavare un messaggio di speranza. Per i richiami alla conversione e alla profezia lasciati da chi è morto. Per le attestazioni di fede, di amdamento nella preghiera, di avvertenza della presenza di Dio da parte di chi è guarito dopo essere passato per la grande tribolazione. Per le testimonianze di coloro che si sono messi in gioco, fino a dare la vita, nel soccorso del prossimo. Per ogni storia una narrazione e le parole che meritano memoria, da conservare e custodire.

*

GLI AUTORI

Luigi Accattoli, vaticanista, editorialista del Corriere della Sera, scrittore e blogger (www.luigiaccattoli.it).

Ciro Fusco, esperto in comunicazione religiosa. Con Accattoli ha pubblicato nel 2019 C’era un vecchio gesuita “furbacchione” (Edizioni San Paolo)