FRANCESCA GEROSA – (PRESIDENTE ITEA) * INCONTRO INQUILINI – SINDACO TRENTO: « IL NOSTRO ISTITUTO DI EDILIZIA ABITATIVA NON LEGIFERA, FORSE IL SINDACO HA AVUTO UN MOMENTO DI DÉFAILLANCE »

19.03 - giovedì 2 febbraio 2023

INCONTRO INQUILINI TORRI E SINDACO IANESELLI PER LE SPESE CONDOMINIALI

A seguito del comunicato inviato a margine dell’incontro tra alcune inquiline delle Torri, il sindacato Usb e il sindaco Ianeselli in relazione alle alte spese condominiali, tema che da mesi desta grande preoccupazione in Itea, a tutti i livelli a partire dal Consiglio di Amministrazione e dalla sua Presidente, che ha già avviato interlocuzioni con la Provincia autonoma di Trento, leggo con curiosità che una delegazione di inquilini delle Torri con il sindacati Usb ha incontrato il sindaco Ianeselli, che avrebbe detto: “Scriverò a Itea per sollecitare che vengano individuati al più presto gli opportuni correttivi, per esempio parametrando anche le spese condominiali all’Icef. È una questione di buonsenso oltre che di equità”.

Anticipo al Sindaco, che probabilmente ha avuto un attimo di défaillance, ma certo non lo condanno per questo perché può capitare, che come dovrebbe sapere Itea non fa le Leggi e non può parametrare le spese con l’Icef, a meno che non si renda disponibile a pagare la quota di differenza.

Se con scrivere ad Itea, quindi alla sottoscritta, intendeva dare questa disponibilità economica da parte del Comune lo ringrazio, e attenderò con ansia la sua missiva. Se invece l’intendo è pura propaganda sapendo che ciò che chiede è irrealizzabile, consiglio di non perdere tempo a scrivere e gli chiedo di collaborare seriamente con noi per trovare soluzioni reali.

Tranquillizzo il Sindaco: dieci giorni fa ho già scritto nuovamente agli amministratori, per la seconda volta, perché rivedano le rate. Ma ad oggi, ed il tema è seguito e noto da mesi, il sindaco non mi ha mai chiamata per interessarsi della questione. Beh, meglio tardi che mai…

Francesca Gerosa

Presidente Itea