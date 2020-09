SEN. URSO (FDI) * CAMPAGNA ELETTORALE TRENTO: « HA PARLATO PIù GIORGIA MELONI DI COSE CONCRETE DA FARE IN 20 MINUTI, DI QUANTO ABBIA FATTO FRANCO IANESELLI IN 6 MESI DI CAMPAGNA ELETTORALE »

Trento: Urso (FdI), Ianeselli turbato per il successo della Meloni.

“Ha parlato più Giorgia Meloni di cose concrete da fare a Trento in 20 minuti, di quanto abbia fatto Franco Ianeselli in sei mesi di campagna elettorale. Capisco che sia in difficoltà in un ruolo che non sa interpretare e che prevalga in lui l’antagonismo della Cgil ai bisogni della città e dei suoi cittadini ma se ne faccia una ragione: Trento vuole cambiare!”. È quanto rileva il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, commissario di FdI a Trento.

“Evidentemente il candidato della sinistra è turbato dal successo del leader della destra, accolta con entusiasmo da una città che vuole tornare a crescere nella sicurezza e nel buon governo”, conclude il senatore Urso.