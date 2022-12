A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ GLI AQUILOTTI CEDONO ALL’ALBINOLEFFE, CHE PASSA PER 1-0 AL ‘BRIAMASCO’ “

00.13 - lunedì 12 dicembre 2022

Sabato prossimo (ore 14.30) ultimo impegno del girone d’andata: i gialloblù saranno di scena sul campo del Novara.

Il Trento cede in casa all’AlbinoLeffe che passa per 1 a 0 al “Briamasco” nel match valevole per il 18esimo turno d’andata del campionato di serie C: a decidere la contesa è stata la rete di Manconi al minuto 63 con i gialloblu che non riescono poi a rimontare.

Sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 14.30) si chiuderà il girone d’andata con la trasferta sul campo del Novara.

Live match.

Mister Tedino si affida al “3-4-1-2”, proponendo Marchegiani a difesa dei pali e terzetto di difesa composto da Galazzini, Ferri e Vitturini. In mediana operano il rientrante Cittadino e Mihai con Semprini e Fabbri sulle corsie esterne, mentre Ballarini agisce da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Brighenti, con fascia di capitano al braccio e Saporetti.

La prima azione degna di nota del match è di marca ospite: al 3’ Zoma crossa dalla sinistra per Manconi, il cui tiro di prima intenzione termina alto oltre la traversa.Il Trento replica immediatamente: corre il 5’ quando Semprini centra dalla destra per Brighenti, anticipato in extremis da Borghini al momento del controllo. Riprende Mihai che cerca la botta da fuori area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Pagno anticipa lo stesso centravanti gialloblù su lancio dalle retrovie di Vitturini (8’), mentre al 21’ si rendono pericolosi sugli sviluppi di un corner dalla destra. La battuta di Cittadino pesca Brighenti a centroarea: la conclusione dell’attaccante aquilotto risulta “strozzata” con Pagno che blocca.

Due minuti più tardi si fa vedere anche l’AlbinoLeffe con la conclusione da fuori area di Piccoli, che Marchegiani respinge a mani aperte. Lo stesso Piccoli ci prova ancora al minuto 34, ma il suo tiro termina a lato. L’ultimo sussulto del primo tempo è di marca gialloblù: punizione per Brighenti, il cui colpo di testa viene stoppato da un difensore.

Il Trento nella ripresa si fa vedere prima con il tiro di Ballarini, respinto da Milesi e poi con il diagonale di Brighenti, bloccato da Pagno. Entra Damian al posto di Mihai e, dopo un tiro da fuori area di Cocco bloccato da Marchegiani, al 63’ l’AlbinoLeffe passa a condurre: ripartenza bergamasca con azione che si sviluppa sulla destra, palla al limite per Manconi che lascia partire un gran destro che s’insacca all’incrocio dei pali.

Tedino getta nella mischia Trainotti, Simonti – all’esordio stagionale – e Ianesi per un Trento a trazione anteriore. Entra anche Matteucci al posto di Brighenti, ma il risultato non cambia più, nonostante i tentativi finali dei gialloblù, compresi un traversone di Saporetti in area piccola all’89’, che non trova compagni e un colpo di testa di Ballarini che termina tra le braccia di Pagno.

Il tabellino.

TRENTO – ALBINOLEFFE 0-1 (0-0)

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini (21’st Ianesi); Semprini (21’st Trainotti), Cittadino (21’st Simonti), Mihai (9’st Damian), Fabbri; Ballarini; Saporetti, Brighenti (34’st Matteucci).

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Piazza, Benedetto.

Allenatore: Bruno Tedino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi, Saltarelli; Gusu, Doumbia (43’st Marchetti), Brentan, Piccoli, Zoma (43’st Petrungaro); Cocco (26’st Giorgione), Manconi (48’st Rosso).

A disposizione: Giroletti, Taramelli, Muzio, Concas, Gelli, Miculi, Allieri, Toma.

Allenatore: Giuseppe Biava.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Pistarelli di Fermo. IV Ufficiale: Branzoni di Mestre).

RETE: 18’st Manconi (A)

NOTE: spettatori 500 circa. Serata fredda. Ammoniti Cittadino (T), Borghini (A), Brentan (A) per gioco falloso, Saltarelli (A) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 4 per il Trento. Recupero 0’ + 5’.

Foto: Carmelo Ossanna