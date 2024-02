RAI 3 * “ UN GIORNO IN PRETURA “: « “ROSA E OLINDO, L’ULTIMA SENTENZA“, UNO SPECIALE IN OCCASIONE DELL’APERTURA DEL PROCESSO DI REVISIONE (1/3) »

17.54 - giovedì 29 febbraio 2024

In occasione dell’apertura a Brescia, venerdì 1° marzo, del processo di revisione della sentenza per la strage di Erba, “Un giorno in Pretura” propone in prima serata su Rai 3 una puntata speciale, dal titolo “Rosa e Olindo, l’ultima sentenza”, in cui verranno sottolineati i punti più controversi che sono alla base della richiesta di revisione. Nel corso degli anni, sulla condanna all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano si sono scatenate molte polemiche, tese a dimostrare che la coppia era vittima del più grosso clamoroso errore giudiziario della storia criminale italiana.