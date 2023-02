QUESTURA DI TRENTO * SPACCIO: « IDENTIFICATI ED ESPULSI CINQUE GIOVANI PLURIPREGIUDICATI TUNISINI, TRE ACCOMPAGNÀTI IN CPR PER IL RIMPATRIO »

09.58 - mercoledì 15 febbraio 2023

Continua l’attività ad alto impatto nella provincia di Trento nei confronti di pregiudicati dediti allo spaccio di stupefacenti.

All’alba di ieri personale del Commissariato di Polizia di Rovereto, della Polizia locale e del Reparto Prevenzione Crimine hanno ispezionato alcuni stabili in disuso in Viale Brennero identificando cinque giovani pluripregiudicati tunisini.

L’ufficio immigrazione della Questura trentina al termine dei necessari ed approfonditi accertamenti ha emesso cinque espulsioni nei confronti dei fermati e tre di questi sono stati accompagnati in un CPR per il rimpatrio.