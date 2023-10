PAT * PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL’ADIGE: « APPROVATO IL FINANZIAMENTO, DECISIONE DELLA GIUNTA SU BASE DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI TRENTO»

14.05 - venerdì 13 ottobre 2023

Passerella ciclopedonale sull’Adige, approvato il finanziamento.La decisione della Giunta sulla base del Protocollo d’intesa Provincia-Comune di Trento. In linea con gli obiettivi del Protocollo d’intesa fra Provincia autonoma e Comune di Trento la Giunta provinciale ha approvato il finanziamento per la passerella ciclopedonale sull’Adige, prevista nel capoluogo all’altezza di via Verdi. Il contributo assegnato per l’intervento promosso dall’amministrazione comunale è di 5.495.750 euro, pari al 95% della spesa ammessa (5.785.000 euro).

La passerella ciclopedonale in attraversamento al fiume nella zona centrale della città rientra nelle opere e azioni programmatiche oggetto del protocollo siglato nel luglio 2022 fra i due enti. Un accordo mirato a promuovere i processi di innovazione e gli interventi di grande rilievo che nei prossimi anni avranno un impatto che andrà oltre i confini cittadini per coinvolgere l’intero ambito provinciale.

In questa cornice rientra il sostegno al Comune per la nuova infrastruttura, con la quale si intende collegare il centro di Trento e la sua rete ciclabile alla zona in destra Adige, nell’ambito di un piano di sviluppo della mobilità alternativa e dell’intermodalità dell’intera area. Lo scopo principale è garantire un collegamento diretto ed efficace tra le nuove funzioni previste nell’area “ex Italcementi”, di prossimo sviluppo in destra Adige, e il centro storico, con particolare riferimento alla prevista partenza dell’impianto a fune per Sardagna e il Monte Bondone ed al parcheggio di attestamento previsto.