RAI 1 – “ OVERLAND “ * « IL PROGRAMMA TORNA A COPENAGHEN PER IMMERGERSI NELLA “CITTÀ LIBERA” DI CHRISTIANIA, IN ONDA VENERDÌ 1° GENNAIO »

Ultimo appuntamento con l’avventura di Overland nel Grande Nord Europa, in onda venerdì 1° gennaio in seconda serata su Rai1. Il programma torna a Copenaghen per immergersi nella “città libera” di Christiania, un quartiere unico al mondo, autogovernato nel quale vive una comunità indipendente. In primo piano anche il tema, particolarmente sentito, delle energie rinnovabili, attraverso le quali la Danimarca ha prodotto quasi la metà del suo fabbisogno energetico nel 2019. Obiettivo, inoltre, sui segreti del famoso stile culinario “New Nordic”, grazie a uno chef italiano trasferitosi a Copenaghen; sull’Isola di Bornholm per visitare la fortezza più grande della Scandinavia; e sulle sfaccettature del movimento pittorico dei celeberrimi “pittori di Skagen” e sulle bellezze della terra che li ispirò.