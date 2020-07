UIL TRASPORTI – TRENTINO * EMERGENZA CORONAVIRUS: SEGRETARIO PETROLLI, « I RECENTI EPISODI ALLO STABILIMENTO DI ROVERETO PER CARICO E SCARICO CAMION EVIDENZIA CHE NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA »

I recenti episodi di Coronavirus avvenuti presso uno stabilimento di Rovereto (Tn) addetto al carico e scarico dei camion presso Bartolini, evidenziano, per quel che riguarda la pandemia che non bisogna abbassare la guardia.

Piu volte come Uiltrasporti abbiamo segnalato che è indispensabile per chi è a contatto quotidianamente con più persone il tampone o il prelievo sanguigno per verificare l’estraneità al virus.

Riteniamo che il primo approccio con il tampone effettuato a un numero ristretto di persone sia insufficiente, vista l’esposizione di tutto il personale, sicuramente in più battute l’azienda sanitaria provvederà a colmare tutte le caselle cosi da poter dare sicurezza e garanzie a tutto il personale che opera in quella struttura.

Invitiamo anche le altre aziende che operano nello stesso settore di farsi promotrici presso le strutture sanitarie appropriate per scongiurare eventuali casi che potessero verificarsi vista la similitudine del lavoro svolto.

Come Uiltrasporti vigileremo e raccoglieremo tutte le segnalazioni per evitare questa pandemia possa espandersi verso altre realtà.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti