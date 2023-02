FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / COMMEZZADURA * « DUE SCONTRI CERVO-AUTO SI SONO VERIFICATI IERI SERA, NESSUNA PERSONA FERITA / DECEDUTO UN ANIMALE »

09.34 - mercoledì 15 febbraio 2023

Due scontri cervo-auto si sono verificati ieri sera a Commezzadura a distanza di pochi minuti uno dall’altro, richiedendo in entrambi i casi l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Commezzadura che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità. Fortunatamente le persone a bordo delle auto non hanno riportato ferite.

Uno dei due cervi è invece deceduto. Il primo investimento è avvenuto all’altezza del laghetto per la pesca sportiva a Mastellina; il secondo, pochi istanti più tardi, a cinquecento metri di distanza nei pressi del bivio per Deggiano.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Commezzadura