BISESTI (LEGA TRENTINO) * ELEZIONI REGIONE UMBRIA: « VITTORIA STORICA, IL POPOLO NON VUOLE IL GOVERNO DELLE POLTRONE DI CONTE, DI MAIO E RENZI »

Siamo molto soddisfatti del risultato incredibile ottenuto dalla Lega in Umbria con il 38% dei voti e dal centrodestra che ha superato ampiamente il 50% dei consensi. Il popolo del centrodestra è, ancora una volta, la maggioranza: si tratta di un risultato che dimostra che il popolo non vuole il Governo delle poltrone di Conte, di Maio e Renzi ma ha bisogno di riavere la parola dato che, al momento, il governo non rappresenta in alcun modo la volontà popolare. Il voto di ieri in Umbria ha confermato proprio questo e ancora una volta gli italiani hanno dato un chiaro messaggio di voler ritornare a essere protagonisti. Salvini ha dimostrato che la gente è sempre più dalla sua parte. Grazie ai liberi cittadini umbri. Questo è l’inizio della fine del Conte bis. Buon lavoro a Donatella Tesei e a tutta la squadra.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario nazionale della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti