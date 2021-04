LAV – ROMA * “ CONVIVERE CON GLI ORSI IN TRENTINO “: « CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE, SABATO 17 APRILE DALLE 15.00 LA DIRETTA STREAMING »

Convivere con orsi liberi è possibile: la LAV ne è convinta e per questo, sabato 17 aprile (a partire dalle ore 15) organizza, in diretta streaming, il CONVEGNO INTERNAZIONALE “Convivere con gli orsi in Trentino”, con la partecipazione di esperti di alto profilo scientifico internazionale e nazionale.

In particolare, alcuni Ricercatori canadesi racconteranno le loro esperienze per favorire la conoscenza dell’etologia di questi grandi mammiferi, e rispettarli senza temerli favorendo una “cultura” della convivenza. Tra gli altri partecipanti: Piero Genovesi (ISPRA), Massimiliano Conti (Gen. Carabinieri Cites), Rosario Fico (medico veterinario forense). A conclusione (ore 17.30) dei lavori, è prevista una Tavola Rotonda moderata dalla giornalista Cristina Nadotti (La Repubblica).

Il Convegno si terrà sabato 17 aprile sulla piattaforma Zoom (dalle ore 15):

per partecipare compila il form

Ore 15 LA NECESSITA’ DI UN NUOVO APPROCCIO CON GLI ORSI

Modera: Massimo Vitturi, Responsabile Animali Selvatici LAV

Gianluca Felicetti, Presidente LAV

Piero Genovesi, Responsabile Servizio Coordinamento Fauna Selvatica di ISPRA

Rosario Fico, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria

Massimiliano Conti, Comandante Raggruppamento Carabinieri Cites

ESPERIENZE ESTERE PER LA CONVIVENZA

Ore 15.45 GESTIRE I CONFLITTI UOMO-ORSO IN UNA COMUNITÀ DI MONTAGNA. CANMORE, ALBERTA,

CANADA. UN CASO DI STUDIO

Jon Jorgenson, per più di 30 anni responsabile della gestione dei conflitti con la fauna selvatica per il Governo provinciale dell’Alberta, Canada

Ore 16.10 VIVERE CON GLI ORSI: L’APPROCCIO DI COMUNITÀ

Kim Titchener, Fondatrice di Bear Safety & More

Ore 16.35 IMPARARE A VIVERE CON GLI ORSI BRUNI INMONTANA. LEZIONI APPRESE DA UN CASO DISTUDIO DURATO 20 ANNI

Seth M. Wilson, Direttore Generale di Blackfoot Challenge, membro del team di esperti IUCN per i conflitti uomo-orso

Ore 17.00 (SOR)PRENDI L’ORSO PER IL NASO: IL BEAR PEPPER

SPRAY TRA LEGGENDE URBANE E REALTÀ

Chiarastella Feder, si occupa di gestione di conflitto tra grandi predatori e comunità rurali per il Governo dell’Alberta, gestisce il programma di Bearsmart per l’Alberta centrale

TAVOLA ROTONDA

Ore 17.30 TAVOLA ROTONDA

Conduce la giornalista Cristina Nadotti (la Repubblica)

Partecipano: Piero Genovesi, Massimiliano Conti, Chiarastella Feder, Carla Campanaro, Massimo Vitturi