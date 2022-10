PAT * MOBILITÀ: FUGATTI: « GARA SOTTOPASSO VARIANTE MORI OVEST, PARTE UNO DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN VALLAGARINA »

13.05 - mercoledì 05 ottobre 2022

Via alla gara per il sottopasso sulla variante di Mori ovest.Il presidente Fugatti: “Parte uno degli interventi previsti in Vallagarina. Serve per collegare i terreni agricoli e per la mobilità ciclopedonale”.

Pubblicata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) la gara per il sottopasso previsto sulla variante di Mori Ovest, lungo la statale 240 di Loppio che da Rovereto porta a Riva del Garda e Ledro. L’opera rientra tra gli interventi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento e inseriti nel documento di programmazione degli interventi in materia di viabilità, per la parte che riguarda l’ambito della Vallagarina e il collegamento con l’Alto Garda. “Si tratta di un’infrastruttura – spiega il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – necessaria per ripristinare il collegamento tra le viabilità dei terreni agricoli ‘tagliati’ dalla nuova bretella di Mori. Permetterà inoltre di realizzare un collegamento ciclopedonale fra le aree attraversate dalla variante, in modo da evitare interferenze con la statale e la viabilità agricola”.

Attraverso gli appalti e le opere pubbliche, prosegue il presidente, “l’Amministrazione provinciale e la Giunta confermano l’attenzione per gli investimenti volti a garantire un sistema di collegamenti il più possibile sostenibile, efficiente e sicuro, per tutte le categorie della mobilità”.

I dati principali della procedura sono rinvenibili nella sezione “Bandi e Appalti – Gare ad invito” del sito dell’APAC. L’importo a base d’appalto è di 1.344.968,53 euro. L’intervento è finanziato per complessivi euro 2,1 milioni, comprensivo delle somme a disposizione.