QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « TRENTO, 821 PERSONE IDENTIFICATE / 33 DENUNCIATI / 18 DECRETI ESPULSIONE (DI CUI 3 TRATTENIMENTI A CPR) »

15.04 - venerdì 17 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo Rovereto nelle ultime ore anche a Trento la questura ha portato a termine la fase 6 dell’Operazione Anticrimine Alto Impatto.

Gli uomini della questura, Volanti, Squadra Mobile, ufficio Immigrazione, Reparto Prevenzione Crimine, Cinofili hanno consentito con il loro impegno di raggiungere i seguenti risultati:

– 821 persone identificate

– 33 denunciati per reati vari

– 18 decreti di espulsione di cui 3 trattenimenti al CPR, 4 partenze volontarie, 1 accompagnamento alla frontiera, 4 misure alternative, 7 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, 4 fogli di via e 5 avvisi orali.

Inoltre gli agenti della Squadra Mobile diretti dal dott. Sergio Papulino hanno tratto in arresto un pregiudicato irregolare tunisino del ’91 perché trovato in possesso di 1 etto e 1⁄2 di cocaina diviso in ben 100 involucri, lo stesso è stato condotto presso la locale casa circondariale.