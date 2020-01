APT VALSUGANA (TN) * WINTER IN THE NATURE: « SABATO 18 GENNAIO VISITA GUIDATA AD ARTE SELLA, LA MONTAGNA CONTEMPORANEA »

Winter in the Nature. Ascolta, osserva, respira… Sei pronto a vivere dei magici weekend in Valsugana alla scoperta delle unicità della nostra valle?

Arte Sella e la Grotta del Calgeron ti aspettano in 10 fine settimana per vivere delle vere e proprie esperienze da non perdere!

Si parte, il sabato, con la visita serale del nostro “museo a cielo aperto” e si prosegue la domenica invece spazio alla scoperta della Grotta del Calgeron.

*

SCOPRI IL PROGRAMMA DEL WEEKEND | Offerta valida per i weekend dal 18 gennaio al 22 marzo

SABATO

ORE 17.00 Visita guidata ad Arte Sella, la montagna contemporanea. Immersione in un processo artistico e creativo unico, che nell’arco di un cammino trentennale ha visto incontrarsi linguaggi artistici, sensibilità e ispirazioni diversi accomunati dal desiderio di intessere un fecondo e continuo dialogo tra la creatività e il mondo naturale. Ritrovo presso Malga Costa.

DOMENICA IN GROTTA: speleologo per un giorno

ORE 10.00 Visita guidata alla Grotta del Calgeron, sul versante orografico destro del Fiume Brenta presso la frazione di Selva di Grigno. Con i suoi 5 chilometri di sviluppo, la Grotta del Calgeron è fra le più suggestive in Italia ed è una delle più interessanti per le forme carsiche e la varità di ambienti che la caratterizzano. Ritrovo presso la Stazione FS di Grigno.

NOTE GENERALI

Massimo 20 partecipanti per ogni attività.

Non è possibile prenotare attività singole (la prenotazione comprende entrambe le attività)

Per prenotare le attività vi preghiamo di rivolgervi direttamente alla struttura ricettiva dove alloggerete!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

APT Valsugana Tel. 0461 727700