PAT * NUOVO POLO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO: « IL COMMISSARIO POTRÀ ESSERE UN DIRIGENTE GENERALE, LO CONFERMA ANAC »

19.01 - lunedì 19 dicembre 2022

Nuovo polo ospedaliero universitario. Il commissario potrà essere un dirigente generale.

La Provincia autonoma di Trento potrà conferire ad uno dei propri dirigenti generali di Dipartimento o di Agenzia il ruolo di “commissario straordinario” per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero universitario del Trento. Lo conferma l’Autorità nazionale anticorruzione alla quale l’Amministrazione provinciale si era rivolta per chiedere un parere in tal senso. La verifica era necessaria per chiarire se potevano essere ravvisati o meno profili di incompatibilità fra il ruolo di vertice di uno dei dipartimenti provinciali e quello di “supervisore” delle procedure legate alla realizzazione di questo progetto strategico, ai sensi delle norme sull’anticorruzione e trasparenza?

Anac come detto ha sciolto il dubbio specificando che, nonostante non siano definite le attribuzioni spettanti al nuovo commissario, “è possibile inquadrare tale incarico tra quelli amministrativi di vertice, con poteri di indirizzo e di coordinamento del personale preposto all’attività della struttura commissariale”.