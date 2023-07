TERME DI COMANO (TN) * ACQUA TERMALE: « FONTE DI SALUTE E BENESSERE, PRESENTATA OGGI LA NUOVA CAMPAGNA » (VIDEO)

16.50 - giovedì 6 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Un’acqua che si prende cura della persona. Acqua in cui immergersi, acqua da bere e respirare. Le Terme di Comano presentano la nuova campagna di notorietà che parla di acqua, parla di ricerca e delle attestazioni medico scientifiche che certificano l’acqua. Importanti novità anche al centro sanitario Comano Med, nuove specializzazioni e una nuova offerta di Diagnosi, Cura e Benessere.

L’acqua termale di Comano è una tra le più importanti e curative d’Europa. La secolare sorgente di Comano terme da bere, respirare o assorbire, è una fonte di salute e benessere per la pelle e l’organismo. L’acqua termale è priva di controindicazioni e con effetti durevoli nel tempo, tra i più antichi sistemi utilizzati per la cura e la prevenzione di numerose patologie. Quella delle Terme di Comano, bicarbonato-calcio-magnesiaca, conosciuta fin dal Medioevo per le sue preziose e salutari virtù, è ancora oggi famosa in tutta Europa per i suoi benefici effetti, specie in ambito dermatologico. Merito delle proprietà antinfiammatorie e lenitive, che intervengono con straordinari risultati terapeutici su malattie e problematiche della pelle molto diffuse come dermatiti, eczemi e psoriasi.

Le ultime ricerche. Il meccanismo d’azione dell’acqua termale di Comano è oggetto di continui studi e analisi di rilevanza internazionale: l’ultima, effettuata dall’Istituto G.B. Mattei in collaborazione con l’Università di Trento, ha individuato dei microrganismi attivi, per la maggior parte sconosciuti alla scienza, dalle efficaci proprietà immunomodulanti, antibatteriche e rigeneranti che vanno ad aggiungersi alle altre già note da tempo. Un’ulteriore conferma dell’importanza di quest’acqua termale, un tesoro naturale che riserva infinite sorprese ai ricercatori e che amplifica la sua utilità terapeutica in ogni ambito di applicazione.

Alcuni numeri. L’acqua più studiata al in Europa, ammonta infatti a 750.000 euro l’investimento effettuato in ricerca per attestare la reale efficacia dell’acqua di Comano. Oltre 1.000 visite dermatologiche ogni anno, 100 ani di storia: una fonte già conosciuta ai romani, 60.000 i pazienti curati negli ultimi anni. Numeri importanti che attestano e qualificano le Terme di Comano come eccellenza e che devono essere comunicati, da qui il primo passo di una strategia di comunicazione che punta ad aumentare la notorietà.

La vacanza che ti resta sulla pelle e nel cuore. Le Terme di Comano con una rinnovata organizzazione si stanno ponendo come driver del prodotto turistico-benessere della destinazione Comano. Le Terme di Comano sono impegnate nell’offrire un prodotto turistico guardando anche ai nuovi trend di mercato, alla ricerca da parte dell’ospite di una motivazione di vacanza che possa coniugare natura, sport, benessere e salute. “La vacanza che ti resta sulla pelle e nel cuore” è così che Elena Andreolli, Consigliera delegata delle Terme di Comano presenta la nuova proposta di vacanza che si sta realizzando nella valle di Comano.

La nuova offerta termale offre oggi una vacanza di salute e benessere che prevede acqua, bagni termali, trattamenti benessere, visite medico specialistiche e attività di Natural Wellness. Percorsi benessere giornalieri o della durata di più giorni ideati e realizzati dall’equipe medico specialistica delle Terme di Comano. Percorsi per mantenere o aumentare performance di benessere, migliorarsi nello sport o per migliorare il proprio stile di vita; percorsi “per stare meglio” non solo per curarsi.

L’intera offerta delle Terme di Comano è pensata e realizzata applicando il Metodo Comano: un innovativo approccio che unisce competenze medico-specialistiche multidisciplinari, gli studi e le indagini scientifiche del “Centro di Ricerca Scientifica G.B. Mattei” e la profonda esperienza termale trasformandole in specifici Percorsi di Salute e Benessere, per supportare il Paziente-Persona non solo dal punto di vista terapeutico e di prevenzione ma anche nella fase formativa ed educativa, prima e dopo le cure. Parte integrante dei nuovi programmi, le “Comano Activity”, appuntamenti con il fitness, il relax e il movimento all’aria aperta nel grande parco termale di 14 ettari, e le attività “Comano Educational”, un calendario settimanale di incontri con gli esperti per educare alla salute, alla prevenzione e a una migliore e più serena gestione delle proprie problematiche.

Un progetto strategico per le Terme di Comano. Nel suo intervento, Roberto Locatelli CEO di Plus Communications, l’agenzia di comunicazione che sta seguendo le Terme di Comano nella nuova campagna ha l’attesa che le Terme di Comano diventino una marca di riferimento e differenziante a livello nazionale pronta al confronto con i grandi leader e quanto presentato oggi ne è il primo passo.La vera sfida è quella di “convincere” nuovi clienti, nuovi turisti a raggiungere le Terme di Comano e farli soggiornare presso le strutture di Comano e della Valle.

Parte da qui l’intervento del nuovo direttore del centro Termale Alessandro Bazzanella. Il centro Sanitario Comano Med. Nel 2023 il Comano Med conta 20 differenti specializzazioni, segno di un’offerta medica di cura e diagnosi completa. Ultimi entrati i servizi di nutrizione, fisiatria, osteopatia e medicina dello sport, che permettono di completare la possibilità di effettuare un percorso o un check up completo sia per il cliente termale ma anche, e soprattutto, per i cittadini residenti.

L’offerta del Comano Med è aperta tutto l’anno e quando utilizzata in simbiosi alle cure termali e ai percorsi benessere garantisce l’erogazione di un servizio di benessere e salute validato e controllato anche dal punto di vista medico.

Il Vicepresidente della Giunta Provinciale Mario Tonina conferma che questa giunta crede molto nel percorso che le Terme di Comano stanno facendo, lo dimostrano i finanziamenti stanziati per la ristrutturazione del Centro termale.

“Ci deve essere un coinvolgimento attivo per far crescere il territorio delle Giudicarie esteriori (…) perché attraverso uno sviluppo forte delle Terme di Comano ci saranno sicuramente delle ricadute su tutto il territorio. Oggi ci sono tutte le premesse per elevare e far assumere alle Terme di Comano un ruolo ancora più importante.”

Chiude la conferenza stampa Monica Mattevi, Presidente dell’Assemblea consorziale delle Terme di Comano ricordando che FederTerme ha recentemente definito le Terme di Comano un benchmark a livello nazionale quando si parla di Terme, di salute e di benessere. Le Terme di Comano, che hanno chiuso l’anno 2022 con il record storico di fatturato, più di 7 milioni, si dimostrano un eccellente esempio di gestione responsabile delle risorse pubbliche.