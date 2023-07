FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * BYPASS FERROVIARIO: « IANESELLI DOVREBBE AVERE CAPITO CHE PER NOI IL BENE DEL TERRITORIO VIENE PRIMA DI TUTTO »

16.16 - giovedì 6 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BYPASS FERROVIARIO: IANESELLI DOVREBBE AVER CAPITO CHE PER FRATELLI d’ITALIA IL BENE DEL TERRITORIO VIENE PRIMA DI TUTTO!

Non siamo certamente sorpresi dalle affermazioni del Primo Cittadino di Trento che sulla stampa di oggi, in relazione alle dinamiche di coalizione del centrodestra in merito al Bypass Ferroviario, asserisce che esponenti di Fratelli d’Italia sarebbero andati in piazza assieme ai NO TAV, gruppi di attivisti notoriamente vicini alla sinistra più radicale, quella da cui è bene specificare, proviene lo stesso Sindaco Ianeselli.

Come Gruppo Consiliare Comunale e in generale come Fratelli d’Italia, abbiamo sempre espresso a tutti i livelli posizioni chiare e inequivocabili, a volte rischiando anche qualche “mal di pancia” nel centrodestra, su un’opera che reputiamo fondamentale per il nostro territorio. Non però in questi termini, non attraversando dei terreni fortemente inquinati che nascondono delle insidie evidenti per la salute dei cittadini, non passando sotto ad una montagna instabile come la Marzola e non devastando delle campagne sotto tutela in quel di Mattarello, rischiando concretamente di compromettere una risorsa importantissima come le sorgenti presenti su quella parte di territorio cittadino. Abbiamo sempre ritenuto e riteniamo tutt’ora che la destra Adige sarebbe stata l’unica strada percorribile per tutelare al meglio la salute dei cittadini e lo stesso territorio. Un vero Passante Ferroviario avrebbe permesso di togliere completamente il trasporto merci su rotaia dalla città, cosa che l’attuale tracciato non farà, visto che i convogli entreranno in galleria a poche centinaia di metri in linea d’aria dal rione di San Martino e dal Castello del Buonconsiglio.

È vero, abbiamo da subito affiancato i comitati spontanei di cittadini, quanto di più distante vi sia dai gruppi organizzati NO TAV, quelli del no a tutto e a prescindere. Riteniamo che il Sindaco debba assumersi tutte le responsabilità delle proprie scelte! Davanti a cittadini che hanno visto e vedranno abbattute le proprie case, attività commerciali costrette a traslocare e agricoltori che hanno visto vanificati anni di lavoro e sacrifici, un Primo Cittadino che ha accettato un simile progetto, nell’ottica di veder poi concretizzata la propria visione inerente al futuro interramento della ferrovia storica nel tratto cittadino, non può scaricare ad altri certe responsabilità.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.