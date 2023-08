ROSSATO (FDI) * ELEZIONI PROVINCIALI: « PER ME LA PAROLA DATA HA UN VALORE ASSOLUTO, PRENDO ATTO DELLE RASSICURAZIONI DI FUGATTI ED URZÌ »

12.57 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Elezioni Provinciali di ottobre, Rossato (FdI): “per la sottoscritta la parola data ha un valore assoluto e vincolante, quindi prendo atto delle rassicurazioni del Presidente Fugatti e del Commissario Urzì ”. Prendo atto con sollievo delle pubbliche rassicurazioni espresse a mezzo stampa da parte del Presidente Fugatti e del Commissario di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, circa la volontà di non apporre e di non accettare, per quanto riguarda il mio partito, nessun veto relativamente alla presenza del mio nome nella lista di Fratelli d’Italia per la tornata elettorale provinciale di ottobre. Ritengo doveroso precisare che la legge elettorale Provinciale, prevede che il Candidato Presidente dichiari quali liste sono a sostegno della sua candidatura, da qui la possibilità di non accettare in coalizione, liste con la presenza di nomi sgraditi allo stesso Candidato Presidente.

La parola data, a maggior ragione se pubblicamente e a mezzo stampa, per la sottoscritta ha un valore assoluto e vincolante, equipollente alla firma di un contratto. Continuo dunque il mio percorso con la massima concentrazione su temi e obbiettivi, sempre e a prescindere dalla parte dei cittadini e per il bene del territorio.

Passante Ferroviario con la tutela della salute pubblica come primo obbiettivo, riorganizzazione del sistema sanitario con i pazienti al centro di ogni progetto, case di riposo e benessere degli ospiti, sicurezza dei territori con provvedimenti mirati, coinvolgendo i Sindaci e spronandoli all’attuazione di tutte le misure consentite dalla legge a tutela dei cittadini, problema dei grandi carnivori affrontato senza demagogia e con soluzioni rapide ed efficaci in concerto con i territori, massimo supporto a chiunque si trovi in difficoltà proseguendo nel lavoro di ricucitura del rapporto tra Istituzioni e cittadinanza che ho intrapreso da cinque anni a questa parte.

Questi alcuni punti fermi della mia azione nel medio lungo periodo, qualora il 22 ottobre dovessi veder rinnovata la fiducia nei miei confronti da parte dei cittadini. Sono pronta e determinata come non mai! Ringrazio infine le tantissime persone che in queste ore mi hanno espresso la loro personale vicinanza e il loro sostegno, un ulteriore stimolo a dare sempre il massimo! Avanti!

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia