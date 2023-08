ROSSATO (FDI) * ELEZIONI TRENTINO, « TROPPE VOCI SI RINCORRONO, FUGATTI DICA CHIARAMENTE SE CHIEDERÀ AL MIO PARTITO DI LASCIARMI FUORI DALLA LISTA »

09.14 - giovedì 17 agosto 2023

Elezioni Provinciali di ottobre, Rossato (FdI):

“Troppe voci si rincorrono: Fugatti dica chiaramente se chiederà a Fratelli d’Italia di lasciarmi fuori dalla lista”

In questi cinque anni di legislatura Provinciale, ritengo di aver profuso il massimo impegno per gli obbiettivi che mi ero prefissata, ovvero come prima cosa dare il maggior supporto possibile a tutti i cittadini che ne avessero avuto bisogno. Una politica fatta dal basso insomma, sicuramente poco “appariscente” a livello mediatico, ma che mi ha dato e che mi sta dando tutt’ora tantissime soddisfazioni.

Ho fatto del mantenimento della linea politica che mi ha portata in Consiglio Provinciale, un punto fermo della mia azione. Stessa visione e stessi obbiettivi con cui nel 2018 ho chiesto la fiducia ai cittadini. Se in questi anni qualcuno è cambiato, certamente non è la sottoscritta!

Anche la lealtà verso la coalizione di centrodestra e la Giunta Provinciale guidata dal Presidente Fugatti, alla luce del patto stretto cinque anni fa con gli elettori, non è mai venuta meno!

In questo ultimo periodo, si stanno rincorrendo incessantemente delle voci inerenti un presunto veto del Presidente Fugatti sulla presenza del mio nome nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno della sua ricandidatura, voci che mi hanno indotta a delle attente e ulteriori riflessioni sul mio operato in questi anni. Non ho idea se queste voci siano fondate o meno e vorrei tanto saperlo, dato che dopo due anni e mezzo da quando ho lasciato la Lega per approdare a Fratelli d’Italia, sarebbe davvero triste se vi fosse un collegamento tra il presunto veto e la scelta di allora da parte della sottoscritta. Allo stato attuale delle cose però, senza precise indicazioni anche da parte di Fratelli d’Italia, partito che rappresento in Consiglio Provinciale e per il quale in questi due anni e mezzo ho dato tutta me stessa, non so davvero cosa aspettarmi nel prossimo mese.

Tra le tante cose che mi sono passate per la mente, ho persino rivolto un pensiero alla questione Bypass Ferroviario. Mi auguro che la volontà espressa a più riprese negli ultimi due anni dalla sottoscritta di salvaguardare ad ogni costo la salute dei cittadini, non incida su determinate scelte, perché sarebbe davvero grottesco a livello politico. Per quello che mi riguarda, certi valori e certe priorità come il bene del territorio e la salute dei cittadini, non sono negoziabili!

Quello che a questo punto pretendo sia dal Presidente Fugatti che dal mio partito, è la stessa trasparenza con la quale ho agito in tutti questi anni di mandato. Mi dicano le loro reali intenzioni!

Cons. Katia Rossato

Provincia autonoma Trento – Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia