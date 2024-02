RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « LA CONVERSAZIONE TRA L’ISPETTORE CAPO DI BRUXELLES E FRANCESCO GIORGI, COMPAGNO DI EVA KAILI »

16.28 - lunedì 5 febbraio 2024

«Vogliamo giocare, giochiamo! Abbiamo fatto la stessa cosa con Panzeri. Non pensare che gli crediamo, non crediamo a niente di quello che dice. Sappiamo benissimo che ci sta prendendo in giro». Questa l’anticipazione della registrazione audio che “Quarta Repubblica” manderà in onda questa sera su Retequattro, tra l’ispettore capo di Bruxelles che conduce le indagini, Ceferino Alvarez Rodriguez, e Francesco Giorgi – il compagno di Eva Kaili finito al centro dell’inchiesta Qatargate con l’ex europarlamentare Antonio Panzeri.

Il 3 maggio 2023 Giorgi riceve una visita a casa senza preavviso dell’investigatore, braccio destro dell’allora giudice istruttore Michel Claise che ora si è candidato alle elezioni in Belgio, e registra la conversazione all’insaputa dell’interlocutore.

Nell’audio, depositato agli atti dell’inchiesta, l’ispettore mette in dubbio l’attendibilità di Panzeri che, come noto, ha firmato un accordo di pentimento con la Procura: «Sappiamo che ci sta mentendo». E l’ispettore parla così del sistema giudiziario belga: «Non ho fiducia nella giustizia perché la giustizia è controllata con i fili dai politici. Avrò fiducia nella giustizia il giorno in cui giudici e pubblici ministeri non saranno nominati politicamente», per concludere affermando: «E per fortuna ci sono gli avvocati! Te lo dico sinceramente. Non possiamo avere fiducia nella giustizia». Il servizio integrale andrà in onda questa sera, durante l’appuntamento settimanale con l’approfondimento condotto da Nicola Porro.