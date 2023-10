RAI 1 * ” DOMENICA IN “: « MILLY CARLUCCI PRESENTERÀ IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE DI ‘BALLANDO CON LE STELLE’ (15/10 – 14.00) »

18.22 - sabato 14 ottobre 2023

Domenica 15 ottobre, dalle 14 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Milly Carlucci interverrà insieme ai cinque giurati, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, per presentare i dodici concorrenti della diciottesima edizione di ‘Ballando con le stelle’ che prenderà il via da sabato 21 ottobre su Rai1. Pierfrancesco Favino interverrà per presentare il film ‘Comandante’, regia di Edoardo De Angelis, presentato quest’anno al ‘Festival del Cinema di Venezia’. Il cantante Scialpi, protagonista di ‘Tale e Quale Show’, si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con la sua hit del 1983 “Rocking Rolling”. Paola e Chiara, invece, interpreteranno “Furore”, presentato al ‘Festival di Sanremo 2023’, brano che ha conquistato recentemente il doppio disco di platino. Per i più piccoli, infine, in studio i Me Contro Te per presentare il loro nuovo film ‘Vacanze in Transilvania’, al cinema dal 19 ottobre.